Pınar Karşıyaka’da Jaylon Brown! Takıma döndü...

Haberin Devamı

Bu sezon Carey’nin sakatlığı, Hilliard’ın gönderilmesiyle 4 yabancısı kalan Karşıyaka, Galatasaray’la oynadığı çeyrek final serisindeki maçlarda Vitto Brown ve Jaylon Brown’ın da sakatlanmasıyla sıkıntı yaşarken, tecrübeli şutörden iyi haber geldi.

Galatasaray serisinin İstanbul’daki ikinci maçında kasığından sakatlanıp oyuna devam edemeyen, son maçta da forma giyemeyen Jaylon Brown iyileşip takıma döndü.

Fenerbahçe Beko’nun Euroleague’de Final Four oynaması nedeniyle ligde Play-Off’taki yarı final serilerinin 1 hafta ertelenmesi Karşıyaka’ya sakatları için ilaç gibi geldi.