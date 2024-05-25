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Pınar Karşıyaka’da Jaylon Brown! Takıma döndü...

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#Basketbol#Pınar Karşıyaka#Jaylon Brown
Pınar Karşıyaka’da Jaylon Brown Takıma döndü...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 10:09

Basketbol Süper Ligi’nde Play-Off yarı finalinde eşleştiği Anadolu Efes’le serinin ilk maçına 29 Mayıs Çarşamba günü çıkacak Pınar Karşıyaka’da Jaylon Brown’ın da iyileşmesi sevinç yarattı.

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Bu sezon Carey’nin sakatlığı, Hilliard’ın gönderilmesiyle 4 yabancısı kalan Karşıyaka, Galatasaray’la oynadığı çeyrek final serisindeki maçlarda Vitto Brown ve Jaylon Brown’ın da sakatlanmasıyla sıkıntı yaşarken, tecrübeli şutörden iyi haber geldi.

Galatasaray serisinin İstanbul’daki ikinci maçında kasığından sakatlanıp oyuna devam edemeyen, son maçta da forma giyemeyen Jaylon Brown iyileşip takıma döndü.

Fenerbahçe Beko’nun Euroleague’de Final Four oynaması nedeniyle ligde Play-Off’taki yarı final serilerinin 1 hafta ertelenmesi Karşıyaka’ya sakatları için ilaç gibi geldi.

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#Basketbol#Pınar Karşıyaka#Jaylon Brown

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