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Basketbol
DHA
Haber Giriş: 07.09.2020 - 12:04 | Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka’da Adem Bona şoku! Takımdan ayrıldı...

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Pınar Karşıyaka’da Adem Bona şoku! Takımdan ayrıldı...
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ING Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezona hazırlanan Pınar Karşıyaka’da geleceğin NBA yıldızları arasında gösterilen Adem Bona takımdan ayrıldı.

Adı geçen aylarda Beşiktaş’la anılan 17 yaşındaki Nijerya asıllı Türk pivotun menajerlik şirketinin Adriyatik Ligi’ndeki takımı Mega Bemax’ta oynayacağı iddia edildi.

Menajerlik şirketinin ligde ilk kez geçen sezon forma giymeye başlayan 2.06 boyundaki genç oyuncuyu daha çok süre alabileceği bir kulüpte oynatmak istediği belirtildi.

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Menajerlerinin 120 bin Euro maliyetle Nijerya’dan ülkemize getirip Türk vatandaşlığına geçirmesinin ardından U16, U17 ve U18 milli takımlarında Avrupa şampiyonalarında boy gösterip, ay-yıldızlılarla elde ettiği başarılarla dikkat çeken Bona, 1.5 yıl önce İstanbul’dan Pınar Karşıyaka’nın altyapısına getirildi.

Asıl adı Ikechukwu Stanley Okoro olup Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Adem Bona adını alan genç pivot, Karşıyaka’da ilk yılında Gençler Ligi’nde forma giydi.

Geçen sezon Gençler Ligi ve Türkiye Basketbol 2. Ligi’ndeki Karşıyaka Belediyespor’un yanı sıra ilk kez A takımda Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup’ta oynamaya başlayan Adem Bona, ligde 4 maçta 1 sayı, 0.75 ribaund ortalamaları tutturdu.

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Oyun tarzı ve fiziksel özellikleriyle NBA’de geçen yıl normal sezonda MVP seçilen Nijerya asıllı Yunan oyuncu Giannis Antetokounmpo’ya benzetilen, Karşıyaka macerası erken sonuçlanan basketbolcu omzundaki sakatlık nedeniyle mart ayında ameliyat olmuştu.

Pınar Karşıyaka’da Adem Bona şoku Takımdan ayrıldı...

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