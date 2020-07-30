MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriMahir Agva, Pınar Karşıyaka’da!
GeriBasketbol Mahir Agva, Pınar Karşıyaka’da!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
DHA
Haber Giriş: 30.07.2020 - 14:40,Son Güncelleme:

Mahir Agva, Pınar Karşıyaka’da!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mahir Agva, Pınar Karşıyaka’da!
Abone Olgoogle-news

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu büyük oranda belirleyen Pınar Karşıyaka, dış transferde şutör guard Sek Henry ve pivot Raymar Morgan'dan sonra Darüşşafaka Tekfen'den uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynayabilen Mahir Agva'yı kadrosuna kattı.

Almanya'da doğup yetişen 24 yaşında, 2.06 boyundaki basketbolcu daha önce Ehingen Urspring, Tigers Tübingen, Frankfurt Skyliners ve Giessen 46ers'ta görev yapmıştı.

Almanya'da altyapılarda milli takım formasını da giyen Mahir, geçen sezon ligde 2.9 sayı, 2.6 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

Karşıyaka, daha önce iç transferde Taylor, Kennedy, M'Baye, Nusret, Metecan, Yunus ve Semih Erden'le yeniden anlaşmıştı.

 

Mahir Agva, Pınar Karşıyaka’da

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle