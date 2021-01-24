Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca ile 300. maçına çıktı! 196 galibiyet...

Pınar Karşıyaka’da görev yaptığı ilk dönemde EuroChallenge Kupası'nda finale yükselen, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan Ufuk Sarıca, yeşil-kırmızılı ekiple ligde şampiyonluğa ulaştı.

2019-2020 sezonunda tekrar Pınar Karşıyaka’ya dönen Ufuk Sarıca, Aliağa Petkimspor maçıyla İzmir temsilcisinde 300. maçına çıktı.

Ufuk Sarıca’nın görev yaptığı 300 maçta 196 galibiyet, 103 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Pınar Karşıyaka, normal sezonda çıktığı 161 karşılaşmada ise 111 galibiyet ve 50 yenilgi yaşadı.

- Pınar Karşıyaka, üst üste 10. galibiyetini aldı



Bu sezon ligde üst üste 10. toplamda 15. galibiyetini alan Pınar Karşıyaka, 2004-2005 sezonundaki 10 maçlık galibiyet serisini egale etti.

Yeşil-kırmızılı ekip, o sezon 14 takımın yer aldığı ligi 17. haftadan itibaren yakaladığı 10 maçlık galibiyet serisiyle tamamlamıştı. İzmir temsilcisi daha sonra çıktığı play-off ilk maçında Fenerbahçe'ye mağlup olmuştu.

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