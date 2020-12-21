Pınar Karşıyaka’da NCAA'e giden Yalım Olcay yuvaya döndü!

ABD’deki eğitim hayatının yanı sıra NCAA’de 4 yıl boyunca Western Carolina forması giyen 23 yaşında 2.03 boyundaki forvet, ligin başında tekrar takıma katıldı.

Yeşil-kırmızılıların eski efsane basketbolcularından Şadi Olcay’ın da oğlu olan Yalım, bu sezon ilk kez Galatasaray deplasmanında süre alarak son anlarda 86-74’lük galibiyeti getiren üçlüğü attı.

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