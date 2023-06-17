Son dakika: Anadolu Efes, 16. kez şampiyon oldu

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinin üçüncü maçında Anadolu Efes, deplasmanda Pınar Karşıyaka’yı 83-74 mağlup ederek 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu.



Serinin İstanbul'daki ilk 2 maçını kazanan lacivert-beyazlı ekip, deplasman galibiyetiyle durumu 3-0a getirip tarihinin 16'ncı şampiyonluğuna ulaştı. Anadolu Efes, kendisine ait olan en fazla şampiyonluk kazanan takım rekorunu da geliştirdi. Pınar Karşıyaka ise rakibiyle 8 yıl sonra oynadığı final serisinden eli boş döndü.



Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonundaki maçı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetimi, sanatçılar İbrahim Büyükak ve Soner Sarıkaba'dayı da izledi. Anadolu Efes'te serinin İstanbul'daki ikinci maçında sakatlanıp sezonu kapatan Clyburn'un yerine Beaubois kadroda yer aldı. Efes kafilesini taşıyan otobüsün otelden çıkıp salona gelirken ağaç dalına sürtmesi nedeniyle bir camı kırıldı. Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, bu karşılaşmada 8 yıl önce iki takım arasında oynanan final boyunca giyip uğurlu görülen mavi gömleğiyle çıktı. Hakemler mücadelenin başında taraftarların küfürlü tezahüratları nedeniyle salonda anons yaptırdı. Maçın ardından ev sahibi taraftarlar sahaya yabancı madde atarken Anadolu Efes'in eski Pınar Karşıyakalı oyuncusu MBaye'ye tepki gösterdi. Ev sahibi taraftarlar kendi oyuncularını ise tezahüratlarla bağırlarına bastı.



Anadolu Efes maça Larkin'in sayılarıyla 5-0lık seriyle başlarken, Pınar Karşıyaka rakibine McCollum'un üçlüğü ve serbest atıştan bulduğu 3 sayıyla yanıt verdi. Micic, MBayeve Beaubois'in sayılarıyla üstünlüğü tekrar alan Anadolu Efes farkı 8 sayıya çıkarsa da McCollum yine devreye girerek farkın daha da artmasına izin vermedi. Ev sahibinden Vitto Brown'ın pota altından basketiyle ilk periyot 28-27 konuk ekip lehine bitti.



İkinci periyodun başında Karşıyaka Jaylon Brown'ın basketiyle tekrar öne geçti. 13-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka'da Vitto Brown'ın sayılarıyla fark 6 sayıya çıktı. Beaubois ve Micic'in üçlükleri ve Furkan'ın basketiyle devrenin bitimine 5 dakika kala Anadolu Efes yeniden 38-36 üstünlüğü yakaladı. Karşılıklı üçlüklerle üstünlüğün sürekli el değiştirdiği bu bölümde Anadolu Efes, soyunma odasına 48-46 önde girdi.



Üçüncü periyodun başında Anadolu Efes farkı yine 8 sayıya çıkarsa da Angola ve Vitto Brown'ın sayılarıyla periyodun bitimine 3 dakikada 9 saniye kala fark 1e indi. McCollum'un turnikesi Karşıyaka'yı son 1 dakikada 45 saniyeye 60-59 önde soktu. Micic'in serbest atışlar ve 3 sayı çizgisinden bulduğu 5 sayıyla Anadolu Efes dördüncü periyoda da 64-63 önde başladı.



Son periyotta iki takım da yorgunluğun etkisiyle üst üste hücumlardan boş döndü. Karşıyaka, Vitto Brown, Efes ise Micic'le kritik sayılar buldu. Micic'in üçlüğüyle son 1 dakika 30 saniye kala 77-74 öne geçen taraf Anadolu Efes oldu. Micic'le son anlarda serbest atışlardan sayılar bulan Anadolu Efes, M’Baye’nin de son saniye smacıyla sahadan 83-74 galip ayrılarak tarihinin 16'ncı şampiyonluğuna ulaştı.

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EFES'İN 16. ŞAMPİYONLUĞU

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Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, bu zaferle birlikte ligde 16 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip oldu.

Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazandı. Lacivert-beyazlılar, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında üst üste 4 şampiyonluk yaşadı.

Lacivert beyazlılar, Süper Lig'de son olarak 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlamıştı.