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Pınar Karşıyaka 79-82 Darüşşafaka

#Darüşşafaka#Karşıyaka#Basketbol
Pınar Karşıyaka 79-82 Darüşşafaka

ING Basketbol Süper Ligi’nde Pınar Karşıyaka, evinde üst üste ikinci, son 5 maçta üçüncü mağlubiyetini en yakın rakiplerinden Darüşşafaka’ya 82-79 yenilerek aldı.

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Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oldukça gergin geçen yeni yılın ilk maçını kazanan Darüşşafaka, ilk yarıyı 15 maçta 11 galibiyetle bitirdi.

Geçen hafta Büyükçekmece’yle oynaması gereken karşılaşma rakibindeki koronavirüs vakaları yüzünden ertelenen Pınar Karşıyaka, 14 maçta 9 galibiyetle sıralamada Darüşşafaka’nın gerisinde kaldı.

Maçın başında Darüşşafaka’nın 5-0’lık serisine Karşıyaka, Taylor’la karşılık verip eşitliği yakaladı. Pota altında etkili olan konuk ekip tekrar öne geçip farkı 9 sayıya kadar taşırken Pınar Karşıyaka, rakibine M’Baye’yle direnmeye çalıştı.

Ev sahibinden Can Korkmaz’ın son saniye serbest atıştan bulduğu 2 sayıyla ilk periyot 18-25 sonuçlandı. İkinci periyotta Darüşşafaka farkı 14 sayıya çıkardı. Taylor ve Cank Korkmaz’ın kritik üçlükleriyle oyundan kopmayan Pınar Karşıyaka, farkı 5 sayıya indirdi. İlk yarı Darüşşafaka’nın 44-39 üstünlüğüyle bitti. Üçüncü periyotta konuk ekip kısa sürede yeniden 14 sayılık üstünlüğü buldu. Colson, Can Korkmaz ve Berkan’ın sayılarıyla Karşıyaka farkı tekrar 5’e indirdi. Konuk ekipten Caupain’in son saniye üçlüğü hakemler tarafından yeniden izlendikten sonra iptal olunca son 10 dakikada 61-66 başladı. Son periyoda Blackmon’un üçlüğüyle giren Pınar Karşıyaka farkı 2’ye düşürdü. Colson, bitime 5 dakikada 35 saniye kala 3 sayılık isabetle skoru 67-68’e getirdi. Aynı oyuncu son 5 dakikaya girilirken bulduğu üçlükle durumu 70-70 yapıp oyuna ilk periyottan sonra ilk kez eşitlik getirdi. Olaseni ve Doğuş kritik isabetlerle ev sahibinin öne geçmesine izin vermedi. Colson’un farkı 2’ye indiren üçlüğüne hemen ardından Boothe üçlükle yanıt verdi. Çok çekişmeli ve gergin geçen son anlarda Karşıyaka, Colson’la üst üste 3 sayılık atışları değerlendiremeyince maç 82-79 Darüşşafaka üstünlüğüyle sonuçlandı.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Osman Sinan İşgüder (xx), Kaan Büyükçil (xx), Murat Ciner (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 12, Yunus (x) 2, Colson (xxx) 23, M’Baye (xxx) 20, Tyus (x) 2, Blackmon (x) 3, Berkan (x) 2, Mahir (x) 2, Burak Can (x) 1, Can Korkmaz (xxx) 12

DARÜŞŞAFAKA: Caupain (xxx) 20, Doğuş (xxx) 10, Olaseni (xxx) 18, Pineiro (x) 2, Boothe (xxx) 16, Sinan Güler (x) 2, Cullough (xx) 8, Ragıp Berke (xx) 6, Troy Selim (x), Can Maxim (x)

1.PERİYOT: 18-25

İLK YARI: 39-44

3.PERİYOT: 61-66

5 FAUL: Pineiro (38.52), Cullough (39.28) (Darüşşafaka)

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#Darüşşafaka#Karşıyaka#Basketbol

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