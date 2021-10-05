Phil Spencer, çip sıkıntısının 2022’de de devam edeceğini söyledi

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Uzun süredir süren çip yokluğu, pek çok alanda etkisini gösteriyor. Oyun konsolları da bu sorundan etkilenen büyük bir konu. İlk çıktığında yeni nesil konsollara ulaşmak, anında tükenen ve yenilenmeyen stoklar sebebiyle oldukça zordu. İnsanlar stok ve üretim sorununun zamanla çözülmesini beklerken Xbox Oyun Genel Müdürü Phil Spencer, çip sorununun devam edeceği yönünde açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz gün The Wrap’a konuşan Phil Spencer, şunları söyledi: “Üretimde sıkıntı yaratan tek şeyin çip sorunu olduğunu söylemek biraz basit kalabilir. Bugün bir konsol üretmek istediğinizde önce gerekli parçaları almanız ve ardından talebin olduğu pazarlara götürmeniz gerekiyor ve bu süreçte karşılaştığımız birden çok sorun var. Ve ne yazık ki bu sorunların aylarca, bu senenin sonuna, hatta önümüzdeki seneye sarkmasını öngörüyorum.”

Microsoft tarafında herkesin yeni konsol tedarik etmek için canla başla çalıştığını söyleyen Spencer, buna rağmen önümüzdeki zamanlarda stok sıkıntısı yaşanacağını belirtti.

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Yakın geçmişte de Toshiba’dan bir yetkili, çip sıkıntısının önümüzdeki senelerde de süreceğini öne sürmüştü. Spencer da yaptığı aynı tondaki açıklamalarla stok yenilenmesini bekleyen oyuncularına kötü bir haber verdi.