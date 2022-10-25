PFDK'dan Volkan Demirel'e ceza

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 25.10.2022 tarih ve 19 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- ANKARASPOR Kulübünün, 18.10.2022 tarihinde oynanan ANKARASPOR-PAZARSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6.300.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü antrenörü VOLKAN DEMİREL'in, 19.10.2022 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-DÜZCE CAM DÜZCESPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

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Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü sporcusu SIMON AUGUSTIN FALETTE'nin, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 17.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GALATASARAY A.Ş.'nin, 19.10.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-GMG KASTAMONUSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- GMG KASTAMONUSPOR Kulübünün, 19.10.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-GMG KASTAMONUSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- KIRŞEHİR FUTBOL SPOR Kulübünün, 19.10.2022 tarihinde oynanan KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ-İSKENDERUNSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- 23 ELAZIĞ FK görevlisi KAMİL ÇETİNTAŞ'ın, 19.10.2022 tarihinde oynanan SİLAHTAROĞLU VANSPOR FK-23 ELAZIĞ FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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7- BİTEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR Kulübü başkanı ADİL KÖSEOĞLU'nun, 19.10.2022 tarihinde oynanan ALTINORDU-BİTEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 10/2. ve 41/1-b maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 10.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BİTEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR Kulübü başkanı ADİL KÖSEOĞLU'nun, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca 3 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."