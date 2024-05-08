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PFDK'dan Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza!

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#PFDK#Feghouli#Fatih Karagümrük
PFDKdan Sofiane Feghouliye 5 maç ceza
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 11:06

Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Kayserispor - Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Sofiane Feghouli 5 maç ceza aldı.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fatih Karagümrük'ün Kayserispor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçın 86. dakikasında kırmızı kart gören Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza verdi.

Cezayirli futbolcuya kırmızı kart sebebiyle 2, hakeme hakareti sebebiyle 3 maç men cezası verildiği ifade edildi.

Sofiane Feghouli, 4 maç üzeri ceza aldığı için bu akşam Trabzonspor ile oynanacak Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında forma giyemeyecek.

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PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü sporcusu SOFIANE FEGHOULI’nin, 04.05.2024 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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Aynı müsabakada VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü sporcusu SOFIANE FEGHOULI’nin, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

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#PFDK#Feghouli#Fatih Karagümrük

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