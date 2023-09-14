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PFDK'dan Salih Dursun'a 2 maç ceza!

Güncelleme Tarihi:

#PFDK#Salih Dursun#Beşiktaş
PFDKdan Salih Dursuna 2 maç ceza
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 19:17

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Fatih Karagümrük forması giyen Salih Dursuna 2 maç men cezası verdi.

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PFDK, Salih Dursun'a Beşiktaş-Fatih Karagümrük özel müsabakasında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük Kulübü sporcusu Salih Dursun'un 10.09.2023 tarihinde oynanan Beşiktaş-Fatih Karagümrük özel müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir ifadelerine yer verildi.

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#PFDK#Salih Dursun#Beşiktaş

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