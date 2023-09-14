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Son dakika: Beşiktaş, Gökhan İnler transferini açıkladı! İşte görevleri...

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#Beşiktaş#Gökhan İnler#Transfer
Son dakika: Beşiktaş, Gökhan İnler transferini açıkladı İşte görevleri...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 16:53

Beşiktaş, Gökhan İnler'i kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, 39 yaşındaki futbolcunun kulüpte alacağı görevleri de duyurdu.

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Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Evine Hoş Geldin Gökhan İnler 

Kulübümüz; Futbol A Takımımızın 2016-17 sezonunda kazandığı Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan İnler’le bir yıllık sözleşme imzalamıştır.

Kulübümüze öncelikle sportif işlerde yardımcı olacak olan Gökhan İnler, sahip olduğu tecrübeyle futbolcularımıza katkı sağlayacak ve ihtiyaç duyulması halinde sahada futbolcu olarak görev alacaktır.

Gökhan İnler’e evine hoş geldin diyor ve üstün başarılar diliyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Son dakika: Beşiktaş, Gökhan İnler transferini açıkladı İşte görevleri...

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#Beşiktaş#Gökhan İnler#Transfer

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