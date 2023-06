PFDK kararları açıklandı! Fenerbahçe'ye Jorge Jesus cezası, Galatasaray ve Beşiktaş'a ceza...

Haberin Devamı

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarını açıkladı. TFF'nin resmi sitesinden PFDK kararlarına ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Konyaspor’un, 03.06.2023 tarihinde oynanan Konyaspor-Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan beysu batı tribünü batı alt C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine; aynı müsabakada Konyaspor Kulübü idarecisi İbrahim Şahin’in, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-b maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 11 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına; Konyaspor Kulübü idarecisi Ali Camgöz’ün, müsabakanın devre arasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.



Trabzonspor’un, 03.06.2023 tarihinde oynanan Trabzonspor-Alanyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan renk go kuzey kale arkası üst tribünü D, kuzey kale arkası alt tribün J blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine;



Kayserispor’un, 03.06.2023 tarihinde oynanan Kayserispor-MKE Ankaragücü Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey tribünü kuzey alt D numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine ve taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.



MKE Ankaragücü Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 190 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün güney üst B numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine; aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübünün, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, MKE Ankaragücü Kulübü masörü Kemal Şenaydın’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.



Kasımpaşa’nın, 03.06.2023 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan Kasımpaşa-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 175 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kapalı tribün C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine;



Beşiktaş’ın, 03.06.2023 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan Kasımpaşa-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 11. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 310 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün F, G numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine;

Ümraniyespor Kulübü Antrenörü Mustafa Er’in, 03.06.2023 tarihinde oynanan Ümraniyespor-Giresunspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.



Galatasaray’ın, 04.06.2023 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına; aynı müsabakada Galatasaray’ın, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına; aynı müsabakada Galatasaray’in, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 175 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan doğu tribün 111, 112, 113, 114, 115, 210, 216, 414, 415, 416, 422, 423, güney tribün 117, 118, 119, 120, 121, 122, 218, 219, 220, 221, 422, 423, kuzey tribün 105, 106, 107, 108, 205, 206, 207, 208 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilirken;

Aynı müsabakada Galatasaray’in, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 6. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 237 bin 500 TL para cezası ile cezalandırıldı.



Fenerbahçe’nin, 04.06.2023 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrasında yapılan flaş röportaja futbolcuları ve teknik sorumlusunun, basın toplantısına ise teknik sorumlusunun katılmamasından dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/5., 9/2, 8/13, 9/7, 10/2. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 225 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına;



Giresunspor Kulübünün, kadrosunda bulundurulması zorunlu olan Profesyonel Takım Antrenörü bulundurmamasından dolayı Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 7/1. ve 7/2. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 125 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”