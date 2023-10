PFDK ceza yağdırdı! Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor...

Haberin Devamı

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:



"1- Adana Demirspor görevlisi Erhan Biçer’in, 27.09.2023 tarihinde oynanan Adana Demirspor-Beşiktaş Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

2- Beşiktaş’ın 27.09.2023 tarihinde oynanan Adana Demirspor -Beşiktaş Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir takım 235 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş’ın taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

3- Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın, 30.09.2023 tarihinde oynanan Trabzonspor- Pendikspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamalarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında ki Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Trabzonspor antrenörü Nino Bule’nin, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 39.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

4- Pendikspor antrenörü Ragıp Başdağ’ın, 30.09.2023 tarihinde oynanan Trabzonspor- Pendikspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 39.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

5- Kayserispor Kulübü’nün, 02.10.2023 tarihinde oynanan Kayserispor-RAMS Başakşehir FK Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜNÜ C, D, E, DOĞU TRİBÜNÜ C, D, E numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki evsahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü’nün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 300.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü hakkında, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan eylemin saha olayı boyutuna ulaşmadığı anlaşıldığından ceza tayinine yer olmadığına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü görevlisi Hatice Ketme’nin, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

6- Fenerbahçe’nin, 01.10.2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe -Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO TRİBÜNÜ M, FENERIUM ALT AVIS TRİBÜNÜ D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- Konyaspor Kulübü görevlisi Serkan Abaz’ın, 01.10.2023 tarihinde oynanan Konyaspor-Beşiktaş Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

8- Beşiktaş’ın, 01.10.2023 tarihinde oynanan Konyaspor-Beşiktaş Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 80.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribünü kuzey üst A, B ve C numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş’ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 336.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu misafir tribünü kuzey üst B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen misafir tribünü kuzey üst B bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 misafir müsabakada bloke edilmesine,

9- Ümraniyespor Kulübü’nün, 29.09.2023 tarihinde oynanan Ümraniyespor- Bandırmaspor Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Ümraniyespor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kale arkası tribünü A ve B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki evsahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

10- Tuzlaspor’un, 30.09.2023 tarihinde oynanan Tuzlaspor - Şanlıurfaspor Trendyol 1. Lig müsabakasında, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

11- Şanlıurfaspor Kulübü’nün, 30.09.2023 tarihinde oynanan Tuzlaspor- Şanlıurfaspor Trendyol 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Şanlıurfaspor Kulübü idarecisi Mustafa Müsri’nin, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Şanlıurfaspor Kulübü idarecisi Mustafa Müsri’nin, müsabaka hakemine sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 19.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

12- Sakaryaspor’un, 01.10.2023 tarihinde oynanan Sakaryaspor-Eyüpspor Trendyol 1. Lig müsabakasında, Belgelerin Haksız Kullanımı nedeniyle FDT’nin 47/2. maddesi uyarınca 120.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Sakaryaspor’un hakkında; taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat eylemi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Aynı müsabakada Sakaryaspor taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Sakaryaspor’un stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 62.400.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Sakaryaspor idarecisi Mücahit Hünerlice’nin, belgelerin haksız kullanımına iştiraki nedeniyle 2 ay hak mahrumiyeti ve 39.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Sakaryaspor görevlisi Recep Çakır'ın, belgelerin haksız kullanımı nedeniyle 2 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Sakaryaspor görevlisi Recep Çakır'ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

13- Eyüpspor Kulübü’nün, 01.10.2023 tarihinde oynanan Sakaryaspor-Eyüpspor Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir güney üst tribünde yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Eyüpspor Kulübü antrenörü Arda Turan’ın, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 19.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Eyüpspor Kulübü sporcusu Caner Erkin’in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

14- Kocaelispor Kulübü’nün, 01.10.2023 tarihinde oynanan Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü Trendyol 1. Lig müsabakasında, lig bayrağının stadyumdaki bayrak direğine çekilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

15- Boluspor Kulübü teknik sorumlusu Yalçın Koşukavak’ın, 01.10.2023 tarihinde oynanan Erzurumspor FK-Boluspor Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

16- Giresunspor Kulübü’nün, 30.09.2023 tarihinde oynanan Giresunspor-Altay Trendyol 1. Lig müsabakasında, skor tabelasında yer alan saatin 45. dakikada durdurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."