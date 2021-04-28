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GeriFutbol PFDK, 3 Süper Lig kulübüne para cezası verdi
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Futbol
Haber Giriş: 28.04.2021 - 00:09 | Son Güncelleme:

PFDK, 3 Süper Lig kulübüne para cezası verdi

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PFDK, 3 Süper Lig kulübüne para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, MKE Ankaragücü’ne, Hes Kablo Kayserispor’a ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, çeşitli gerekçelerle Hes Kablo Kayserispor'a 100 bin lira, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 84 bin lira ve MKE Ankaragücü'ne ise 24 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Sami Uğurlu'ya Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakanın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 13 bin lira para cezası uygulandığı, lacivert-beyazlı kulübün CEO'su Serkan Reçber'e de talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle 4 bin 500 lira para cezası verildiği aktarıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'ın da sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması sebebiyle 30 bin lira para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

PFDK, 3 Süper Lig kulübüne para cezası verdi

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