Pep Guardiola'dan Kopenhag sorusuna dikkat çeken yanıt: 'Galatasaray, Bayern ve Manchester United'a sorun!'

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük heyecan son 16 turuyla devam etti. Kopenhag ile Manchester City, son 16 turu ilk maçında kozlarını paylaştı. Danimarka'da oynanan müsabaka, İngiliz devinin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, kazandıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

"G.SARAY, BAYERN VE MANU'YA SORUN"

Kopenhag ile ilgili konuşan İspanyol çalıştırıcı, "Kopenhag gerçekten çok zor bir takım. İnsanlar, Kopenhag'ı mağlup etmenin kolay olduğunu söylüyorlar ama bu gerçeği yansıtmıyor. Kopenhag'ın ne kadar zorlu bir rakip olduğunu Galatasaray, Bayern Münih ve Manchester United'a sorabilirsiniz. Biz çok iyi bir futbol oynayarak kazandık." dedi.

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Kopenhag, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, Bayern Münih ve Manchester United ile mücadele etmişti. Danimarka ekibi, grubunu 2. sırada tamamlamış ve son 16 turuna katılma hakkı kazanmıştı.