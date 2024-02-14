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Pep Guardiola'dan Kopenhag sorusuna dikkat çeken yanıt: 'Galatasaray, Bayern ve Manchester United'a sorun!'

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#Şampiyonlar Ligi#Pep Guardiola#GALATASARAY
Pep Guardioladan Kopenhag sorusuna dikkat çeken yanıt: Galatasaray, Bayern ve Manchester Uniteda sorun
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2024 13:58

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turuyla kaldığı yerden devam etti. Manchester City, deplasmanda karşılaştığı Kopenhag'ı 3-1 mağlup etti ve rövanş öncesinde büyük bir avantajı elde etti. İngiliz devinin teknik direktörü Pep Guardiola, müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada Kopenhag'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Detaylar haberimizde...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük heyecan son 16 turuyla devam etti. Kopenhag ile Manchester City, son 16 turu ilk maçında kozlarını paylaştı. Danimarka'da oynanan müsabaka, İngiliz devinin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, kazandıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Pep Guardioladan Kopenhag sorusuna dikkat çeken yanıt: Galatasaray, Bayern ve Manchester Uniteda sorun

"G.SARAY, BAYERN VE MANU'YA SORUN"

Kopenhag ile ilgili konuşan İspanyol çalıştırıcı, "Kopenhag gerçekten çok zor bir takım. İnsanlar, Kopenhag'ı mağlup etmenin kolay olduğunu söylüyorlar ama bu gerçeği yansıtmıyor. Kopenhag'ın ne kadar zorlu bir rakip olduğunu Galatasaray, Bayern Münih ve Manchester United'a sorabilirsiniz. Biz çok iyi bir futbol oynayarak kazandık." dedi.

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Kopenhag, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, Bayern Münih ve Manchester United ile mücadele etmişti. Danimarka ekibi, grubunu 2. sırada tamamlamış ve son 16 turuna katılma hakkı kazanmıştı.

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#Şampiyonlar Ligi#Pep Guardiola#GALATASARAY

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