Pep Guardiola'dan gündem yaratan açıklama! 'Başarılıyız çünkü paramız çok'

Spor Arena / Koray DURKAL - Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Mönchengladbach’ı 2-0 yenerek tüm kulvarlarda üst üste 19. maçını kazanan City’de teknik direktör Pep Guardiola’ya maç sonrası bu başarının sırrı soruldu. Bu soruya cevap olarak, “Çok paramız var ve inanılmaz oyuncular aldık. Kaliteli oyuncular olmadan bu başarıya ulaşamazdık. Bu doğru” diyen Katalan çalıştırıcı, “Bu ekibin birlikteliği... Oyuncular fantastik ve inanılmaz bir iletişimleri var. Her maçı sadece kazanmak üzere oynuyorlar” şeklinde konuştu.

707 MİLYON DOLAR HARCADI

Pep Guardiola, başarılarına dair sorulan soruya bu şekilde ilginç bir cevap verse de Manchester City son 20 yılda oyuncular için 2.8 milyar dolara yakın bir para harcadı. Kulüp, 2016’da Pep Guardiola’nın gelişinin ardından İlkay Gündoğan, Gabriel Jesus, Leroy Sane, Bernardo Silva ve Riyad Mahrez gibi oyuncuların transferi için 707 milyon dolardan fazla para ödedi. Kulüp, Katalan çalıştırıcının gelişinin ardından en çok parayı ise son yıllarda defans oyuncuları için ödedi. Kyle Walker, Aymeric Laporte, John Stones, Ruben Dias, Joao Cancelo, Nathan Ake ve Benjamin Mendy için önemli rakamlar kasadan çıktı.

SERGEN YALÇIN: PEP HAKLI AMA BU SÖYLEM TÜRKİYE İÇİN GEÇERLİ DEĞİL

“Guardiola doğru söylüyor. Paran varsa dünyanın en iyi, en teknik, işi bilen futbolcularını alırsın. Ki öyle yapıyorlar ve her turnuvada yer alıp karşılığını alıyorlar, şampiyonluklar yaşayarak harcadıkları paranın fazlasını çıkarıp kulübün ekonomik olarak büyümesini sağlıyorlar. Ama bu söylem Türkiye için geçerli değil.”

RIZA ÇALIMBAY: DOĞRU SÖYLÜYOR ÖNEMLİ OLAN PARAYI AKILLI KULLANMAK

“İyi oyuncu alıp büyük avantaj yakalıyorlar. Doğru söylüyor. Çok para olup da transferi doğru yapmazsan olmaz. O paraya kaliteli oyuncular alırsan iyi. Bir de aynı tip oyuncu alırsan olmaz. Önemli olan o parayı iyi kullanmak. Sürekli şöhret alırsan olmaz, asker oyuncu da alacaksın.”

UĞUR MELEKE: BİR KAZAN-KAZAN PROJESİDİR PEP

Guardiola bu açıklamaya aslında bıyık altı bir gülüşle başlıyor ama ikinci cümlede ciddileşiyor. Tabii ki City’nin başarısının altında müthiş bütçelerinin önemli rolü var. Ancak şunu da unutmamalı: City’nin gelir artışında da Guardiola dönemi kupalarının büyük rolü var. Bu sezon 4 kupaya adaylar. 19’da 19’la geliyorlar. Bunun da maddi ödülü büyük. Sponsor gelirin artıyor. Ürün satıyorsun. Hissen değer kazanıyor. Bir kazan-kazan projesidir Pep..

ORHAN ULUCA: ZEKASI İÇİN YORUMU İZLEYİCİYE BIRAKMIŞ

Guardiola başarısında payın bir kısmını dillendirip daha büyük parça olan zekası ve yeteneğinin yorumunu izleyiciye bırakmış. Bugün City’nin başarısı yetenekli kadronun olduğu yerde Pep dehası ile açıklanabilir. Şu kesin ki ne ‘para’ tek başına başarının sırrı ne de maddi gücün dışarıda bırakıldığı bir noktada salt hoca zekası başarıyı açıklayabilir. Her yetenekli kadro kupa kazanmıyor ama tersi için de ‘yetenek fakiri’ kadro ile Guardiola’nın imtihanını görmek durumundayız.

ALISSON BECKER'İN BABASI GÖLDE BOĞULDU

Liverpool ve Brezilya Milli Takımı’nın kalecisi Alisson Becker, babasından gelen acı haberle sarsıldı. Porto Alegre’nin 320 km uzağındaki Lavras’ta yaşayan Jose Becker, yüzmek için girdiği gölde boğularak 57 yaşında hayata gözlerini yumdu. Önceki gün akşam saatlerinde evinin yer aldığı arazide bulunan göle girdikten sonra kendisinden haber alınmayan Jose Becker için arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan aramalarda Jose Becker’in cansız bedenine ulaşıldı. Lavras do Sul polisi, cesedin Jose Becker’e ait olduğunu açıkladı.

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