Son Dakika | Pep Guardiola 2 yıl daha Manchester City'de
Son dakika haberi: Manchester City, Pep Guardiola'nın sözleşmesinin 2 yıllığına uzatıldığını açıkladı. Barcelona'ya döneceği yönünde iddialar ortaya atılan Guardiola böylece en az iki sene daha City'nin başında olacak.
Manchester City yönetimi Pep Guardiola ile yeni sözleşme için görüşmelere başlamıştı. Yapılan görüşmeler sonunda İspanyol teknik adamı sözleşmesini iki yıllığına uzattı.
Manchester City’nin sahibi olduğu City Football Group’un başkanı Khaldoon El Mubarek sözleşme görüşmelerine ilişkin; ‘’ Pep ve kulüp yönetimi takım için neyin doğru neyin yanlış olduğunu konusunda net bir anlayışa sahibiz. Geleceğe ilişkin fikirlerimiz ve kulüp için istediklerimiz konusunda iyi bir uyuma sahibiz. ‘’ ifadelerini kullanmıştı.
Geçtiğimiz Pep Guardiola'nın Barcelona’ya geri döneceğine ilişkin haberler basında yer almıştı.
İşte City'nin Guardiola duyurusu:
The journey continues 💙— Manchester City (@ManCity) November 19, 2020
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