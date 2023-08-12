Canlı | Pendikspor Hatayspor maçı

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Süper Lig 1. haftasında Pendikspor ile Hatayspor karşılaşıyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Pendikspor 0-0 Hatayspor

Hatayspor'u ağırladığı üç resmi maçı kaybetmeyen Pendikspor bu karşılaşmaların hepsinde birer gol atarken, tek galibiyetini gol yemediği tek mücadelede aldı. Pendikspor ile oynadığı son üç resmi maçı kaybetmeyen Hatayspor bu karşılaşmalarda altı gol atarken, kalesinde üç gol gördü. Pendikspor bu maçı kazanırsa, Hatayspor'dan bu yana Süper Lig'de oynadığı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılan ilk takım olacak.

Süper Lig deplasmanlarında oynadığı son yedi maçın beşini kaybeden Hatayspor, bu dönemdeki beş mağlubiyetinde de kalesinde 3+ gol gördü. Geçen sezon evinde oynadığı 1. Lig maçlarında Pendikspor'dan daha fazla galibiyet alan ve puan toplayan sadece iki ekip bulunuyor: Samsunspor & Sakaryaspor.

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İstanbul takımlarına konuk olduğu son 14 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Hatayspor, tek galibiyetini geçen sezon ligin yeni takımlarından İstanbulspor karşısında aldı. Pendikspor'un yeni transferi Halil Akbunar'ın profesyonel kariyerinde Hatayspor'dan daha fazla gol attığı tek rakibi Ankaragücü. 2022/23 Süper Lig sezonunda oyuna sonradan dahil olduğu maçlarda Hatayspor forması giyen Bertuğ Yıldırım'dan daha fazla gol atan tek isim Antonio Mrsic'ti. Hatayspor'un başında İstanbul takımlarına konuk olduğu beş Süper Lig maçının sadece birini kazanan Volkan Demirel, tek galibiyetini kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada aldı.

PENDİKSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA OYNANACAK?

Pendikspor Hatayspor maçı saat 21:45'te başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.