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Pendikspor'dan hakem isyanı: İki net penaltımızı vermedi

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#Pendikspor#Galatasaray#Süper Lig
Pendikspordan hakem isyanı: İki net penaltımızı vermedi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2023 23:33

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Pendikspor, maç sonrası hakem kararlarına tepki gösterdi.

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Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olduğu maçın ardından bir açıklama yayınlayarak hakemlere tepki gösterdi.

Pendikspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu akşam Türk futbolunun adına kara gecelerden birini yaşadık. Tüm ülkenin gözleri önünde bir Türk hakeminin düştüğü acizliği; ülkesine, değerlerine ve ülke futboluna inanan Pendikspor camiası adına utançla izledik. Maç boyunca tüm takdir haklarını rakibimizden yana kullanan, iki net penaltımızı vermeyen, düdük çalmaktan adeta korkan bir hakem yönetimi vardı. Maalesef çalamadığı pozisyonları gördüğünü maç sonunda itiraf eden bu hakemin düştüğü duruma üzüldük hatta utandık. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor maçında yaşadığımız hakem faciasının anısı daha tazeyken, aynı hakem tarafından yine bir yönetim rezaleti yaşadık. Her yönettiği Pendikspor maçında skandal kararlara imza atan Volkan Bayarslan'ın amacının ne olduğunun cevabını Merkez Hakem Kurulu'ndan bekliyoruz. Bu tip hakem acziyetlerini, hatalarını gidermek adına tüm dünyada uygulanan VAR sisteminin ülkemizde de ivedilikle uygulanması gerekmektedir. Türk futbolunun marka değerini yükseltecek yegane faktör saha içinde adaletin sağlanmasıdır" denildi.

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#Pendikspor#Galatasaray#Süper Lig

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