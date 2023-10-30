Pendikspor - Fenerbahçe maçında Ferdi Kadıoğlu'nun pozisyonu penaltı mı? "Tartışmaya açık değil, Abdülkerim'in pozisyonuna benzer..."

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Pendikspor'u 5-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe'nin galibiyet gollerini 30. dakikada Erdem Canpolat (KK), 42. dakikada İrfan Can Kahveci, 65, 77 ve 87. dakikalarda Edin Dzeko kaydetti.

Bu sonuçla ligde çıktığı 10 maçı da kazanan Fenerbahçe, 30 puanla liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Pendikspor ise İstanbulspor'a konuk olacak.

SÜPER LİG'İN ZİRVESİNDE

Karşılaşmanın 45 dakikalık bölümünde iki gol bulan Fenerbahçe, 15 golle bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol atan takım oldu.

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DZEKO HAT-TRİCK YAPTI, 15 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

Sarı-lacivertlilerin kaptanı Edin Dzeko, alınan galibiyette 3 kez fileleri havalandırmayı başarırken, üst üste 4 lig maçında gol sevinci yaşadı. Bosna Hersekli forvet, Pendikspor maçında 65, 77 ve 87. dakikalarda golleri atan isim oldu.

TOPLAM 12 GOL

37 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'deki gol sayısını 10'a çıkarırken ayrıca 2 kez asist yaptı. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 2 golü bulunan Dzeko, bu sezonki gol sayısını 12'ye yükseltti. Sezon başı takıma dahil olan Dzeko, Süper Lig'de ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Mücadeleye 11’de başlayan Edin Dzeko, 90 dakika sahada kaldı.

15 YIL SONRA İLK

Edin Dzeko, 2007/08’den bu yana Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk 10 Süper Lig maçında en fazla gol atan oyuncu oldu.

HAKEM YORUMCULARI NE DEDİ?

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un Trio ekibi, Pendikspor - Fenerbahçe maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. İşte Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran'ın yorumlarıyla masaya yatırılan Pendikspor - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonları...

42. DAKİKADA FENERBAHÇE'NİN GOLÜ ÖNCESİNDE FAUL VAR MI?

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Bahattin Duran: Edin Dzeko kollarını çok kaldırmış. Endri Çekici'ye geliyor o kol. Böyle bir pozisyon alma yok. Dzeko'nun yaptığı hareket faul ve sarı kart. Hakem ekibi bunu kaçırıyor. Devamında Pendikspor ceza sahası içinde İbrahim Akdağ, topla oynuyor ve Szymanski'ye temas etmiyor. Ceza alanındaki bu hareket ihlali gerektirmiyor.

Bülent Yıldırım: İbrahim'in topa müdahalesinde ihlal yok, penaltı değil. Dzeko'nun pozisyonu çok net sarı kart.

Deniz Çoban: Güzel anlattınız. Sarı kart. Hakem Bitigen, aşağılara bakarken yukarıları kaçırdı.

42. DAKİKADA İRFAN CAN KAHVECİ'NİN GOLÜNDE OFSAYT YA DA İHLAL VAR MI?

Bülent Yıldırım: Kornerde top elle stoplanıyor, top durdu ve akabinde oyuna sokuldu. Oyunun başlangıcında, hareketli bir top söz konusu değil. Hareketli bir top söz konusu olsa idi bile VAR'ın protokol dışında oyuna müdahale etme şansı yok. Kornerde sorun yok. Yandan orta gelecek, bir karambol ve ardından İrfan Can güzel bir vuruş yapacak. Yardımcı hakem golü vermedi, ortaya koşmadı, bayrak kaldırmadı. Şüphelendiği durumlar var, diyalog halinde. Yardımcı hakemin kafasında bir şüphe var. Belli ki VAR inceleme yapacak. Hakemde şüphe yok ama yardımcı hakemde şüpheler var. Ofsayt mı, nereden sekti. İrfan'ın şutundan sonra top Pendikli oyuncunun eline çarpıyor. Olası bir penaltı pozisyonu. Ofsayt ihtimali yok. Pendikli değil, Fenerbahçeli oyuncu yapsa idi ofsayttı. Gol temiz. Gol olmasaydı, Pendikli 4 numaranın elle oynadığı tespit edilir ve penaltı verilirdi. Pozisyonda ofsayt ihtimali uzaktan yakından yok. İrfan Can'ın şutu sonrası ofsayt yok. 4 numara elle oynuyor. Gol gerçekleşmeseydi penaltı olurdu. Bu gol temiz.

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Bahattin Duran: Yardımcı hakem emin değilse bekleyecek. Abdulkadir Bitigen erken davrandı. Hakem golü verdiği zaman, yardımcı hakemin koşması lazım. Ancak, daha yardımcı hakem bir şey diyemeden hakem verdi golü. Hakem bir şeyden şüphelenmedi. Dzeko, ofsayt pozisyonunda olsaydı kaleciyi engelleyecek bir hamlesi vardı. Yaptığı açık ve bariz hareket, kaleciyi net şekilde etkileyecek hareketi var ama ofsaytta değil. Normal şartlarda penaltı verilmeliydi.

Deniz Çoban: Bu gol temiz. Size katılıyorum.

61. DAKİKADA PENDİKSPOR'UN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?

Bülent Yıldırım: Güzel bir beklenti. Bugün Manchester United - Manchester City maçında video hakem müdahalesiyle verilen penaltıyı andırdı. Şu açılardan baktığımda ben ciddi şüpheliydim, şu ana kadar şüpheliydim. Sanki İrfan Can, topa hiç gitmiyor ve top da aktif bölgeye düşüyor da rakibini çekiyormuş izlenimi vardı. Sonra bir kale arkası... İşte açılar çok değerli, kameralar çok değerli. Bütün açıları izlediğim anda kafamda hiçbir şüphenin kalmadığı pozisyon. Kale arkasında vardı. Bu, tek taraflı bir ihlal değil. Vukovic; İrfan Can'ın formasının önünden sündüre, sündüre gidiyor. Sonra el temasını hissettiği anda kendini atıp şansını deniyor. Pozisyonun temiz olduğunu, karşılıklı bir ikili mücadele olduğunu ve Vukovic'in bundan faydalanmaya çalıştığını tespit etmiş olduk. Devam kararı doğru.

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Bahattin Duran: Şimdi Vukovic, İrfan'ın formasını tuttu. Şu anda bakın işte. Devam kararı doğru. Her iki oyuncu da birbirini tutup çekiyor.

Deniz Çoban: İrfan Can da rakibini tutup çekmiyor yani. Elini koymuş sadece. Doğru, ben penaltı olduğunu düşünmüyorum. Temiz bir pozisyon.

71. DAKİKADA FENERBAHÇE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?

Bülent Yıldırım: Aynen biraz önce Vukovic ve İrfan Can'da olduğu gibi Dzeko'nun el göğüste, defans oyuncusunun formasını çekiyor. Ben burada hakemin kararının doğru olduğunu düşünüyorum. Altta da ayakların hiçbir şekilde ulaşamadığını görüyoruz. Ben, pozisyonun temiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü Dzeko, kolu daha şimdi bıraktı. O güçlü koluyla rakibini üzerine doğru çekti. Devam kararı yerinde.

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Bahattin Duran: Bu pozisyonda hakemin devam kararı doğru. Her iki oyuncu da birbirlerini bir önceki pozisyonda olduğu gibi tutup çekiyorlar. Eğer bu pozisyonda bir ihlal düşüneceksek benim için ihlalin daha ağırını yapan oyuncu Dzeko. Eğer faul verirsek bu hücum faul olur. O elini önüne koyuyor, Dzeko formasından tutup çekiyor.

Deniz Çoban: Kırmızılı oyuncunun Dzeko'nun ayağına müdahale ettiğini düşünüyorum ben. Buna sebep de... İki müdahale var. Önce Fenerbahçeli oyuncu rakibini formasından çekiyor, çektiği için 20 numaralı oyuncu zaten dengesini kaybederek o tarafa doğru giderken de dikkatsiz şekilde sağ ayağıyla bence Fenerbahçeli oyuncuyu düşürüyor. Sıralamaya koyduğum zaman ilk faul yapan Fenerbahçeli oyuncu, ikinci faulü yapan Pendikli oyuncu. Dolayısıyla bir ihlal varsa ilk yapan Fenerbahçeli ve hücum faul verilmesi lazım ama bana göre karşılıklı bir mücadele ve devam kararı yanlış. Hücum faulle başlaması gerekir diyorum sıralamaya koyup.

90+3. DAKİKADA FENERBAHÇE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?

Bülent Yıldırım: Şu ana kadar farkındalığı çok iyiydi dedim ya 72'den sonra çok fazla tartışmalı pozisyon yoktu ama şimdi çok yakın olmanın handikabını yaşadı. Hakem, burada bariz bir penaltıyı atladı. Devam kararı yanlış. Önce kararımı belirteyim. Bu pozisyon, net bir penaltı. İki, niye yanıldı? Zemindeki gelen oyuncuyu gördü, hareketli oyuncuyu gördü. Zemindeki ayak müdahalelerine odaklanmıştı, üst tarafı kaçırdı. Ferdi, tam topa vuracakken etkili ve doğru bir zamanlamayla arkadan yapılan net bir itmeyi göreceğiz. Soru şu; Lusamba'nın topla oynama şansı var mı? Yok. Top için mücadele ederken mi bunu yapıyor? Yok. Arkadan itiyor, etkili itiyor, doğru zamanda itiyor. Net bir penaltı artı sarı kart. Çünkü potansiyel olarak Ferdi'nin çerçeveyi karşıdan gören bir yerden potansiyel şut atma şansı var. Dolayısıyla içerik olarak da sportmenliğe aykırı bir faul. Topla oynama şansı hiç yokken arkadan yapılan bir itme. O kuvveti de göreceğiz. Kuvvetli, etkili bir itme. Net bir penaltı maalesef kaçmış görünüyor.

Bahattin Duran: Aslında yani bu kadar yakın olması, dezavantaj olmamalı. Yani çok güzel geliyor oraya ama aşağıya çok odaklanıyor ve Ferdi, o kadar doğal düşüyor ki yani itilen oyuncu aynen bu şekilde düşer. Ferdi, çok net bir şekilde gidip topa vuracak. O, yine dünkü Abdülkerim'in pozisyonuna benzer. Üstten o darbeyi alıyor, çok net itiliyor ve artık savrula savrula düşüyor. Allahtan arada diğer oyuncuyla mesafe var. Yoksa yüzünü falan dizine vurabilirdi. Bu itme, benim için de oldukça açık ve net. Bunun karşılığı da penaltı olmalıydı.

Bülent Yıldırım: Biz, pozisyonları günlük yeşil sahada ne varsa aktardığımız için pozisyon karşılaştırmıyoruz. Ancak dünkü Mithat'ın pozisyonunu hatırlayın. İtilmeden diz bağları çözülmüş gibi kendini nasıl bıraktığına bakın. Bir de burada öne doğru fırlayan, itilmenin kuvvetiyle öne doğru fırlayan Ferdi'ye bakın. İşte ihlal böyle oluyor.

Deniz Çoban: Hocam, bu pozisyon tartışılacak bir pozisyon değil benim açımdan da. Açık, bariz bir penaltı. İtme var işin içinde. Merkez Hakem Kurulu, dün burada konuştuk ya bazı şeyleri de herhalde yani biz net konuşuyoruz da başka taraftarlarını anlamaya çalışıyor belli bir kesim. Şimdi bir, daha önce ifade ettik Süper Lig'de video yardımcı hakemlik yapmak başka, birinci ligde AVAR olarak görev yapmak başka. Ben, video yardımcı hakemlerin maç alıp almadığına bakarken göz önündeki maçlarına bakarım. Süper Lig'deki hakemlik sayılarına bakarım. İkinci söyleyeceğim; bir itme var. Hüseyin Göçek'in pozisyonunu göstermiştik Kocaeli maçı, bir de Galatasaray maçında itme var, bir de bu itme var. Koray Gençerler'di dün video yardımcı hakem. Bugün Koray Gençerler'e birinci ligde Adanaspor - Ümraniye maçı... Hem de üzerinden 24 saat geçmeden Merkez Hakem Kurulu, bir maç daha verdi. VAR olarak maç verdi. Bu ne anlama gelir? Hepimiz hakemlik yaptık biliyoruz.

Bülent Yıldırım: Ben video hakemim diyelim, bu maçın video hakemiyim. Koray maç aldığına göre demek ki dün faul yokmuş. O zaman ben de bu tarz itmelere karışmam derim.

Bahattin Duran: %100 aynı fikirdeyim.

Deniz Çoban: Bakın Koray'ın dünkü devam kararı ve video yardımcı hakem olarak karışmama kararı, sizin için doğru olabilir. Olur ya bizim göremediğimiz bir şey var, yorum. Bir hakemi bu kadar zora sokmak, ertesi gün hemen bir maç daha vermek, onu ateşe atmak... Bugün medyada açıklandığı andan itibaren Koray Gençerler'in maçı var, Koray Gençerler'in maçı var... Koray Gençerler ismini bu kadar yıpratmaya gerek var mı? Yok. Gitsin evine, bir nefes alsın. Elinizde hakem mi yok? Niye ya böyle? Siz, Koray ile konuşun. 'Biz senin kararının arkasındayız ama kamuoyunda yıprandın. Biraz nefes al, git evine. Biz sana gerekli ödülü gereken zamanda vereceğiz' deyin. Her şeyi bir tarafa bıraktım bir hakemi yıpratmak için sanki çalışıyorsunuz. İş oraya gidiyor. Yanlış mıyım?

Bülent Yıldırım: Vallahi çok riskli bulduğum bir yaklaşım olur bu. Eğer böyleyse ki... Tartışılan bir maçtan hemen sonra bence yoruma açık tarafı bile yok. Kurulumuz, o pozisyonun faul olmadığını düşünüyor olabilir. Madem şeffafız açıkça dersiniz ki, 'Biz bu pozisyonun faul olmadığını düşünüyoruz. O yüzden görevlendirme yaptık.' Ben de saygı duyarım.

Bahattin Duran: İki durum söz konusu Birinci durum, 'Bu tip pozisyonlara VAR karışmaz. Biz daha sonra Pawel, Hugh ve Merkez Hakem Kurulu bir araya geldik. Bu tip itmelerde çok açık ve net olmadığı için VAR karışmasın dedik' denebilir. 'Ama pozisyon sahada faul' denir. Ya da hiçbir açıklama yapılmazsa ertesi gün böyle bir mesaj veriyorsanız o zaman ben şunu düşünüyorum; acaba Merkez Hakem Kurulu, Abdülkerim'in yaptığı o hareketin faul olup olmadığına ne dedi? Belki de faul de değil dedi. Benim kafam iyice karıştı.

Bülent Yıldırım: Bütün video hakemlerin kafası karışıyor arkadaşlar. Atama zamanlaması bir strateji. Bunların hepsini ince düşünmek lazım.

Deniz Çoban: Ben yarın Ahmet Hocamla... Tanışıyoruz, samimiyetimiz var, Merkez Hakem Kurulu'na girdikten sonra bir hayırlı olsun dışında görüşmedik ama arayacağım Ahmet Hocama soracağım. Kocaeli maçındaki pozisyona VAR karışmalı dediniz. Ardından Abdülkerim'in pozisyonu yaşandı. Biz ikisini yan yana getirdik. Burada karışmalı dediyseniz burada da karışılmalıydı dedik ama siz Koray'a ertesi gün maç verdiniz. Biz, kamuoyunu yanlış yönlendiriyor olabiliriz yani bizim görmediğimiz, sizin iki pozisyon arasında farklı olarak gördüğünüz ve Abdülkerim'in pozisyonuna VAR karışmaz dediğiniz husus neyse ya bir eğitimcinizi bana söyleyin onu arayayım. Biz de kendimizi güncelleyelim, düzeltelim. Yanlış bilgi vermişiz bakın burada böyle bir ayrıntı varmış, Koray karışmayarak doğruyu yapmış diyelim. Biz de buradan kamuoyunu yanlış aydınlatmamış olalım. Ama şu anki fikrim o pozisyon mu, bu pozisyon mu ikisinin birbirinden farkı yok. Ona VAR müdahalesiyse buna da VAR müdahalesi gerekir ve böyle bir karışıklıktan sonra da bu pozisyon penaltı ama buna da karışılmıyor.