Canlı Anlatım: Pendikspor Bodrumspor maçı (Süper Lig'e çıkacak son takım belli oluyor)

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Spor Toto 1. Lig Play-Off finalinde Pendikspor ile Bodrumspor kozlarını paylaşıyor. Kazanan Süper Lig'e yükselecek.

CANLI ANLATIM

İlk yarı oynanıyor

Pendikspor: 0

Bodrumspor: 0

Goller

İLK 11'LER

Pendikspor: Burak, Murat, Tarık, Hasan, Gökcan, Hasan, Ahmed, Samet, Regattin, Thuram, Görkem

Bodrumspor: Diogo, Üzeyir, Süleyman, Ali, Cenk, Musah, Erkan, Samet, Kenan, Gökdeniz, Celal

PENDİKSPOR BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Akhisar'da oynanan mücadele saat 20.00'da başladı. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı izlenebiliyor.

Kazanan takımı Süper Lig’e taşıyacak karşılaşmanın 90 dakikalık normal süresi berabere biterse uzatma bölümüne geçilecek. 15’er dakikalık 2 uzatma bölümünde eşitliğin bozulmaması durumunda seri penaltılara geçilecek. İki takımın bu sezon kendi aralarında oynadığı maçların ilkinde Pendikspor, sahasında Bodrumspor’u 3-0 yenerken, ikinci yarıdaki karşılaşma 2-2 sonuçlanmıştı.

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PENDİKSPOR ANALİZİ

Spor Toto 1. Lig'de normal sezonu 67 puanla 3. sırada tamamlayan Pendikspor, format gereği play-off etabında adını direkt finale yazdırmıştı.

21 Mayıs'ta Manisa FK deplasmanında 5-1 kazandıktan sonra hiç resmi maç oynamadılar, 18 gündür bu finali bekliyorlar.

Normal sezonun son 2 maçını kaçıran Berkay Sülüngöz hazır durumda. Stoperde Murat Akça ile beraber olacak.

Erdem Özgenç'in durumu maç saati netleşecek. Tecrübeli sağ bekin yerine Gökcan Kaya mücadeleye ilk 11'de başlayabilir.

Orta alanda Ahmed Ildız ve Aias Aosman, kanatlarda Adrien Regattin ve Leandro Kappel forma giyecek.

Regattin 24 gol katkısı (12 gol 12 asist) verirken, Kappel 11 gol 8 asistle oynadı.

Son 4 maçın 3'ünde tabela yapan Thuram'ı da unutmayalım...

BODRUMSPOR ANALİZİ

Normal sezonu 4. sırada bitiren Bodrumspor ise Göztepe ve Eyüpspor engellerini aşarak finale çıkma başarısı gösterdi.

Özellikle, 1-0 kaybedilen Eyüpspor maçının rövanşında gerçekleştirdikleri geri dönüş görülmeye değerdi...

Eyüpspor tam final vizesi aldım derken 90+1'de Üzeyir Ergün çok uzaklardan attığı golle seriyi eşitledi. 90+8'de kornerden gelen topa güzel bir kafa vuruşu yapan Süleyman Özdamar da son noktayı koydu.

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Final öncesi takımda göze çarpan bir eksik yok.

Stoperde "Süleyman Özdamar & Ali Aytemur" ortaklığı izleyeceğiz. Bu ikilinin önünde Musah Mohammed olacak.

Bir kanatta Gökdeniz Bayrakdar, diğerinde Kenan Özer forma giyecek.

Ana plan, Gökdeniz'le Kenan'ı hücumda Celal Dumanlı ile tamamlamak ve Aminu Umar kenardan oyuna dahil etmek.