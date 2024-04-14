Pendikspor - Başakşehir maçında ilginç son! Halil Umut Meler'in maçı bitirdiği esnada gol geldi...

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Pendikspor - Başakşehir maçının son saniyesinde inanılmaz bir pozisyon yaşandı.

Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer, elindeki topu degaj yapmadan önce yerde sektirdi.

Bu sırada Muhammed Şengezer'in arkasında bulunan Pendiksporlu futbolcu Badou Ndiaye ayağını uzattı ve topu kaptı.

Sırtı kaleye dönük bir şekilde dönerek vuruşunu yapan Ndiaye topu filelere gönderdi.

Ancak maçın hakemi Halil Umut Meler tam da bu esnada maçın son düdüğünü çaldığını belirterek golü geçersiz saydı.

Pendiksporlu oyuncular, hakem Halil Umut Meler'e itirazda bulundu ancak karar değişmedi.

Pendiksporlu futbolculara pozisyonu anlatan Halil Umut Meler soyunma odasına doğru yöneldi ve karşılaşma 3-2 Başakşehir'in üstünlüğüyle sona erdi.