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Pekin 2022'de Fin sporcu Remi Lindholm'un penisi dondu!

#Pekin 2022#Remi Lindholm#Kayaklı Koşu
Pekin 2022de Fin sporcu Remi Lindholmun penisi dondu

2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın son gün mücadelesinde inanılmaz bir olay yaşandı. Finlandiya kayaklı koşu takımından Remi Lindholm'un penisi, aşırı soğuktan dondu.

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2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları, şoke eden bir olayla sona erdi. Cumartesi günü yapılan kayaklı koşu toplu çıkış mücadelesinde mücadele eden Fin sporcu Remi Lindholm, yarışın sonunda zorlu anlar yaşadı.

AŞIRI SOĞUK SEBEBİYLE PARKUR KISALTILDI

Zhangjiakou Ulusal Kros Kayak Merkezi'nde bulunan 50 kilometrelik parkurda yapılması planlanan kayaklı koşu toplu çıkış yarışması, aşırı soğuktan dolayı önce 1 saat ertelendi, ardından da parkur 20 kilometre kısaltılarak 30 kilometre üzerinden yapıldı.

REMI LINDHOLM'UN PENİSİ DONDU

30 kilometrelik parkutu 1 saat 16 dakikada tamamlayan ve 28. olan Fin sporcu Remi Lindholm, yarış sonrasında aşırı soğuktan penisinin donduğunu söyledi.

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"HAYATIMIN EN ZOR YARIŞIYDI"

Yarışı sıcak su torbasıyla ve büyük acı içerisinde tamamlayan Lindholm; "Hayatımın en zor yarışıydı. Neremin donduğunu tahmin edebilirsiniz. Sıcak su torbası yardımıyla ısınmaya başladıktan sonra hissettiğim acı dayanılmaz bir seviyeye ulaştı." diye konuştu.

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KAPANIŞ TÖRENİNE KATILDI

Mücadele sonrası ısındıkça kendine gelen ve doktorlar tarafından da kontrol edilen Lindholm, Pekin Ulusal Stadyumu'nda düzenlenen kapanış törenine katıldı.

NORVEÇ ALTIN MADALYA REKORU KIRDI

Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda en başarılı ülke, 16 altın, 8 gümüş ve 13 bronz madalya kazanan Norveç oldu. Kış olimpiyatları tarihinde en çok madalya kazanan ülke konumunda olan Norveç, Pekin'de aldığı 16 altın madalyayla bir kış olimpiyatında en fazla altın madalya kazanma rekorunu kırdı.

Pekin 2022de Fin sporcu Remi Lindholmun penisi dondu

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#Pekin 2022#Remi Lindholm#Kayaklı Koşu

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