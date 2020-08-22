Pedro Henrique mi yalan söylüyor, Yunan medyası mı?

Henrique’nin bu ifadeleri Metropolis 95,5 FM Radyosu’nun bağlı bulunduğu yayın grubunun internet sitesi de (https://www.metrosport.gr/enrike-tha-kerdisei-o-paok-moy-leipei-i-omada-kai-o-kosmos-279203) dahil olmak üzere Yunan medyasının hemen tümünde yer aldı.

Hürriyet de bu haberi alarak bugün sayfalarında kullandı.

İşte o haber ve Yunan medyasında Henrique’nin “Söylemediğim” dediği sözlerin tümü. Karar sizin...





















