Pedro Henrique mi yalan söylüyor, Yunan medyası mı?
Futbol kariyerini HES Kablo Kayserispor’da sürdüren Pedro Henrique, Yunanistan’da yayın yapan Metropolis 95,5 FM Radyosu’na bir açıklama yaparak, “PAOK, Beşiktaş maçını kazanacak” dedi.
Henrique’nin bu ifadeleri Metropolis 95,5 FM Radyosu’nun bağlı bulunduğu yayın grubunun internet sitesi de (https://www.metrosport.gr/enrike-tha-kerdisei-o-paok-moy-leipei-i-omada-kai-o-kosmos-279203) dahil olmak üzere Yunan medyasının hemen tümünde yer aldı.
Hürriyet de bu haberi alarak bugün sayfalarında kullandı.
İşte o haber ve Yunan medyasında Henrique’nin “Söylemediğim” dediği sözlerin tümü. Karar sizin...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle