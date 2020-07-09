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Haber Giriş: 09.07.2020 - 09:47,Son Güncelleme:

Pedro Henrique hacamat yaptırdı!

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Pedro Henrique hacamat yaptırdı!
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Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique hacamat yaptırdı.

Geride kalan Pazartesi günü Kayseri'de oynanan Beşiktaş maçında ayak bileğinden sakatlanan Pedro Henrique'nin tedavisi sürüyor.

Çaykur Rizespor maçı kadrosuna alınmayan ve Kayseri'de kalan futbolcunun Gaziantep FK ile oynanacak maça yetişmesi için çaba sarf ediliyor.

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Bugün ayak bileğine hacamat yapılan Pedro Henrique, tedavisi ile ilgili fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşırken acı çektiğini ve sıkıldığını dile getirdi.

 

Pedro Henrique hacamat yaptırdı

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