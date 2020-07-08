MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKayserispor'da Kovid-19 testleri negatif!
GeriFutbol Kayserispor'da Kovid-19 testleri negatif!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 08.07.2020 - 15:02,Son Güncelleme:

Kayserispor'da Kovid-19 testleri negatif!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayserispor'da Kovid-19 testleri negatif!
Abone Olgoogle-news

Hes Kablo Kayserispor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "7 Temmuz'da futbolcularımız, oyuncularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın saat 18.30'da Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

 

Kayserisporda Kovid-19 testleri negatif

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle