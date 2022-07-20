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Paulo Dybala resmen Roma'da! İlk sözleri...

#Dybala#Roma#Juventus
Paulo Dybala resmen Romada İlk sözleri...

Roma, Juventus'tan ayrılan Paulo Dybala ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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İtalya Serie A Ligi ekiplerinden AS Roma, son olarak Juventus forması giyen ve takımdan ayrılan Paulo Dybala ile sözleşme imzaladığını resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli yıldız ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Arjantinli yıldız, Roma'da 21 numaralı formayı giyecek.

"MOURİNHO İLE GELİŞEN TAKIMA KATILIYORUM"

İmza sonrası kulüp sitesine açıklamalarda bulunan Dybala, "Roma beni çok istediğini gösterdi. Jose Mourinho ile büyüyen ve gelişen bir takıma katılıyorum. Taraftarların yarattığı atmosfere hayran kaldım. Roma formasıyla onların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

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#Dybala#Roma#Juventus

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