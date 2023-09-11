Paul Pogba'nın başı büyük dertte

Haberin Devamı

Geçen sezon geri döndüğü Juventus'ta sakatlıklar nedeniyle sezonun neredeyse tamamını kaçıran 30 yaşındaki yıldız, bir süre daha sahalardan uzak kalacak.

Serie A'da oynanan Udinese karşılaşmasından sonra doping testi için numune veren Fransız yıldızın test sonucunun pozitif olduğu belirtildi.

FUTBOLDAN UZAKLAŞTIRILDI

İtalya'nın ulusal anti-doping mahkemesi, Paul Pogba'yı geçici olarak futboldan uzaklaştırdı.

Sportmediaset'in haberine göre; Pogba'nın sözleşmesi tedbir amaçlı olarak askıya alınacak ve karşı analiz talep etmek için üç gün süre verilecek.

Ligin ilk haftasında oynanan mücadeleyi Juventus 3-0'lık net skorla kazanırken yıldız futbolcu Pogba ise o maçta forma giymemişti.