Partide yakalanan Juventus'un yıldızlarına Pirlo da acımadı! Flaş karar

İtalya Serie A'nın şampiyonluk adaylarından Juventus'ta 3 futbolcunun koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek düzenledikleri parti, kadro dışı kararıyla sonuçlandı.

ABD'li orta saha oyuncusu Weston McKennie'nin düzenlediği partiye takımın diğer yıldızları Paulo Dybala ve Arthur'un da nişanlılarıyla katılmış ve polis katılan herkese para cezası kesmişti.

Yaşanan bu olayın ardından İtalyan devinin teknik patronu Andrea Pirlo, Torino derbisi öncesi düzenlediği basın toplantısında 3 futbolcuyu kadroya almadığını açıkladı. Pirlo ayrıca, Merih Demiral'ın koronavirüse yakalanmasının ardından henüz durumları netleşmeyen diğer savunma oyuncuları Alex Sandro, Danilo ve Chiellini'nin derbide forma giyebileceğini belirtti.

İHBAR ÜZERİNE POLİS BASKIN DÜZENLEDİ

Toplam 10 kişinin yer aldığı parti için McKennie'nin komşularından gelen ihbar sonrası polis baskın düzenlemişti. Güvenlik güçlerinin villaya gelmesiyle partinin bölündüğü ve katılan kişilerin büyük şaşkınlık yaşadığı ifade edilmişti.

Salgın döneminde yaşanan bu olay sosyal medyada da tartışma konusu olmuştu.

"RONALDO NORMALDE SAKİN VE DİNGİNDİR"

Portekiz'in Sırbistan'la oynadığı Dünya Kupası eleme maçında hakemin kararı sonrası sinirlenen ve kaptanlık pazubandını yere atmasıyla gündeme gelen tecrübeli yıldız Cristiano Ronaldo'ya sahip çıkan İtalyan teknik adam, "Ronaldo kızgındı çünkü böylesine önemli maçlarda VAR ve Gol Çizgisi Teknolojisi'nin kullanılması gerektiğini düşünüyor. Bunun dışında sakin ve konsantre bir şekilde maç bekliyor" ifadelerini kullandı.

MERİH İZOLASYONDA

Öte yandan A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası eleme grubunda oynadığı Hollanda, Norveç ve Letonya maçlarının kampına katılan ve sonrasında yapılan kontrollerde koronavirüs testi pozitif çıkan milli futbolcu Merih Demiral İtalya'ya dönerken, başarılı futbolcunun kulüp otelinde izolasyona alındığı belirtildi.