Cristiano Ronaldo'nun pazubandı 64 bin euroya satıldı

36 yaşındaki yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Sırbistan-Portekiz karşılaşmasının son anlarındaki pozisyonda, çizgiyi geçen şutunun gol olarak değerlendirilmemesine tepki göstermiş ve kaptanlık pazubandını yere fırlatarak soyunma odasının yolunu tutmuştu.

Sırbistan ile Portekiz arasında oynanan maçta stat görevlilerinden biri, Ronaldo'nun pazubandını alarak ülkedeki bir yardım kuruluşuna teslim etmişti. Dünya futbol gündemini bir süredir meşgul eden pazuband, geliri SMA hastası 6 aylık bir bebeğin tedavisinde kullanılmak üzere açık artırmayla satışa sunuldu.

Cristiano Ronaldo'nun Sırbistan maçının son anlarında fırlattığı kaptanlık pazubandı, kas hastalığı bulunan 6 aylık Sırp bebek Gavrilo Djurdjevic'in tedavisi için açık artırmada 64 bin euroya satıldı.

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