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Haber Giriş: 06.03.2020 - 11:32,Son Güncelleme:/

Paris'te maratonlara koronavirüs engeli

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Paris'te maratonlara koronavirüs engeli
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Paris'te düzenlenecek iki maraton, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Organizatör şirket Amaury Spor Organizasyonu'ndan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının tehlikeli boyutlara ulaşması nedeniyle Paris'te 5 Nisan'da yapılması planlanan Paris Maratonu'nun 18 Ekim'e ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, Paris'te bu hafta sonu düzenlemesi planlanan Harmonie Mutuelle Maratonu'nun ise 6 Eylül'e ertelendiği ifade edildi.

Öte yandan İtalya'da da ülke genelinde salgının artmasının ardından 29 Mart'ta düzenlenmesi gereken Roma Maratonu iptal edilmişti.

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