Panathinaikos'ta Fatih Terim'i çıldırtan tablo

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Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu’nda Panathinaikos erken gelen golle Aris’e 1-0 mağlup olurken teknik direktör Fatih Terim bu sonuca çok sinirlendi. Öyle ki deneyimli teknik adam maç esnasında takımın geri dönüşe imza atacak performansı gösterememesine tepkisini telefonunu yere fırlatarak gösterdi.

RÖPORTAJ VERiRKEN BEKLENMEDiK TEPKi

Karşılaşma sonrası soyunma odasından çıkıp röportaj için saha içinde kurulan bölüme gelen Fatih Terim’e bir kısım Panathinaikos taraftarı büyük tepki gösterdi. Islıklanan 70 yaşındaki çalıştırıcı kısa bir açıklama yapmakla yetindi. Terim basın toplantısında ise şampiyonluk turunda aldıkları 3 yenilginin de sahalarında erken goller sonrasında geldiğine dikkat çekerken şunları söyledi:

3 MAÇTA DA ERKEN GOL YEDiK, AYAĞA KALKAMADIK

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“Buradaki AEK, PAOK, şimdiki Aris maçı. Birinci dakika 3 gol yiyoruz. Bunların altından kalkmak çok kolay olmuyor tabii ki. Özellikle bizi çok ilgilendiren haberi aldıktan sonra (PAOK-AEK: 2-3 maçı) açıkçası 2. yarı bunun altından kalkacağımızı düşündüm. Şampiyon olmak istiyorsanız, bunun altından kalkacaksınız. Maalesef olmadı.”

Fatih Terim taraftar tepkisi için de “Hayatımda hiç olmamıştı bana. Demek ki yaşınız kaç olursa olsun bazı şeyleri yaşıyorsunuz. Görmediğim bir şeydi açıkçası ama hayat insana her yaşta bir şey öğretiyor” dedi.