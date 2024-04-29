Zora giren şampiyonluk sonrası Fatih Terim'e salvolar: Çağ dışı! | Olay tepkiler hakkında konuştu: İlk kez yaşadım

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Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda Aris'e 1-0 yenilirken ligin bitimine 2 hafta kala lider AEK'in 4 puan gerisine düşerek zirve hedefini mucizelere bıraktı.

Mağlubiyet sonrası kendi taraftarı tarafından ıslıklanan Fatih Terim, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında kendisine yönelik tepkilere yanıt verirken Yunan basınından eleştiriler yükseldi.

SİNİRDEN TELEFONU YERE FIRLATTI

Yunanistan'dan Sport 24'ün haberine göre; Fatih Terim, Aris'e 1-0 kaybettikleri maç esnasında çok sinirlendi ve elindeki telefonu yere fırlattı.

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PANALI TARAFTARLAR YUHALADI

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamada bulunmak için saha içine giren Terim'i gören Panathinaikos taraftarlarından tepki geldi.

Yunan basınından SDNA'nın haberine göre; maç sonunda stadyumda yaklaşık 1,000 ila 2,000 kişi kaldı ve Terim'in flaş röportaj için döndüğünü gördüklerinde, yuhalayarak tepki gösterdiler. Haberde; Panathinaikos taraftarlarının, şampiyonluktan uzaklaşılmasında 1 numaralı sorumlu olarak Fatih Terim'i gördüğü vurgulandı.

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Deneyimli hoca karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada tribünden yöneltilen tepkilere cevap verdi.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY YAŞADIM"

Maçın ardından yaptığı açıklamada tepkilerle ilgili olarak konuşan Fatih Terim, "Elbette haklılar. Maçtan sonra dışarı çıktım ve her şeyi üzerime aldım. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Hele ki kaybettiğinizde, ilk yarıda diğer maçtan istediğinizi alıp işinizi yapamıyorsanız, bunun olması mantıklıdır." dedi.

AYRILIK SORUSUNA YANIT VERDİ

Şampiyonluğun zora girmesi sonrası ayrılık ihtimali üzerine de konuşan Terim, "Çok üzgünüm ama işimi etkilemiyor. Hepimiz finale hazır bir şekilde gideceğiz. Hadi kupayı alalım, sonra seni Koropi'de bekleriz, kahve içip oradaki her şeyi konuşuruz." ifadelerini kullandı.

"BAŞARAMADIK"

Mağlup oldukları karşılaşmayı da değerlendiren Fatih Terim, "Oynamak istediğimiz oyunda hiçbir şey değişmedi. Kendi sahamızda oynadığımız üç maçta ilk golü yedik. Play Off'larda bunları tersine çevirmek kolay değil. Bugün hızlanmamız ve daha iyi tepki vermemiz gerekiyordu. İlk bölümde başarılı olamadık. Ne yazık ki hiçbir şey yapamadık. Özellikle diğer maçtan da istediğimiz sonucu aldığımızı görünce bu işi daha iyi halledeceğimizi düşündüm. Başaramadık. Kritik anlarda tepki vermeliyiz. Bugün başaramadık." dedi.

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YUNAN BASININDAN ELEŞTİRİLER YÜKSELDİ

Panathinaikos'ta şampiyonluğun zora girmesinin ardından Yunan Gazetta.GR'den Nikos Athanasiou, Fatih Terim ve takımına yönelik bir analiz yazısı kaleme aldı.

Yunan Gazetta.GR'den Nikos Athanasiou, Panathinaikos ile ilgili bir analiz kaleme aldı.

Yazısında Fatih Terim'in geçmişe takılıp kaldığını kaydederken şu ifadeleri kullandı:

''GENÇLİK DÖNEMİNDE TAKILIP KALMIŞ''

"Başarısızlık Fatih Terim'in üzerine yıkılacak ama adil olmak gerekirse, Türk teknik direktör suçlanacak en son kişi. Elbette en sert eleştirileri hak edecektir ancak kendimizi açıklayalım. Terim 70 yaşında bir teknik adam. Her zaman. 'Rüzgarı' ve mantalitesiyle bir takıma psikolojik olarak yardım edebilen ancak futbol açısından gençliğinin görkemli günlerinde takılıp kalmış bir teknik direktör. Ve o zamandan bu yana yirmi yıl geçti. Futbolculuk tarzı, antrenmanları, işleri yönetme şekli, metodolojisi 2004'ün Panathinaikos'una bir eldiven gibi uyuyor olabilir ama 2024'ünkine uymuyor."

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"ÖZGEÇMİŞLER PEK İŞE YARAMAZ''

"Evet, Türk teknik direktörünün harika ve bir özgeçmişi var, evet, o komşu ülkenin futbolunun efsanesi, 8 şampiyonlukla Galatasaray efsanesi, Türk Milli Takımı'ndaki başarılar. Ülkemize gelen en büyük isimlerden biri. Tekrar kusura bakmayın, "özgeçmişler" pek işe yaramaz. Türkiye'de kupa kazanmış olması, Yunanistan'da da aynısını yapacağı anlamına gelmiyor."