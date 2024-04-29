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Futbolseverlere büyük müjde! Dev maçlar şifresiz

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#Futbol#Şampiyonlar Ligi#Avrupa Ligi
Futbolseverlere büyük müjde Dev maçlar şifresiz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 18:02

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali dev maçlara sahne olurken yayınlanacağı kanallar açıklandı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı yarından itibaren başlıyor.

Avrupa kupalarının resmi yayıncısı Acunmedya, TV 8,5'tan şifresiz olarak yayınlanacak maçları da açıkladı.

Şampiyonlar Ligi'nde 30 Nisan Salı 22.00'de oynanacak Bayern Münih - Real Madrid ve 1 Mayıs 22.00'de oynanacak Dortmund - PSG maçları şifresiz olarak TV 8,5 ekranlarında olacak.

2 Mayıs Perşembe günü ise Roma - Bayer Leverkusen maçı TV 8,5'tan şifresiz olarak yayınlanacak.

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#Futbol#Şampiyonlar Ligi#Avrupa Ligi

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