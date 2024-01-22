Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'den 2 transferi açıkladı

Haberin Devamı

Yunan Ligi'nde Asteras Tripolis'i 2 golle geçen Panathinaikos'ta Teknik Direktör Fatih Terim açıklamalar yaptı.

Şampiyonluk yolunda zor şartlarla başa çıkabilmeleri gerektiğini söyleyen Fatih Terim, "Zor bir rakibe karşı oynadık ve havada bize yardımcı olmadı. İlk yarı mükemmel değildik ama ikinci yarı oyunumuzu geliştirdik. Golü bulduk, daha fazlasını da yapabilirdik. Hakem ikinci yarı oyunculara yardım etti, çok sık oyunu durdurmadı. Topla oynayan takımlar için oyunun kesilmemesi çok önemli. Şampiyonluğu kazanmak istiyoruz ama zor şartlardan geçiyoruz. Ne olursa olsun zor durumlarla başa çıkmanız gerekir. Zor günler mutlaka olacaktır. Bununla başa nasıl çıkılır bilmelisiniz." diye konuştu.

Gözden Kaçmasın Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas ayrılığı açıkladı Haberi görüntüle

"HUGO GELDİ, BAKASETAS DA GELİYOR"

Transfer çalışmalarına ilişkin konuşan Fatih Terim, "Bakasetas yarın(pazartesi) gelecek. Galatasaray'ı çalıştırdığım dönemde Trabzonspor'da oynuyordu. Dolayısıyla birbirimizi tanıyoruz. Kendisi de hazır olduğunu bize bildirdi. Onu hepimiz tanıyoruz. Bugün Trabzonspor'a veda etti, onlara da teşekkür ediyoruz. Maksimovic transferi ne durumda pek bir şey bilmiyorum. Bugün Vitor geldi. Vitor ve Bakasetas ile ilgili bana bilgilendirme yapıldı. Ancak bu iki oyuncudan bahsedebilirim." şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

"KİMSEDEN KORKMUYORUZ"

Ezeli rakipler hakkında konuşan Terim, "Önce PAOK, sonra Olympiakos ile oynayacağız. Play-Off'ta da derbiler olacak. Hiçbir derbide geri durmamız için neden yok. Herkesle her yerde oynayabiliriz. Kimseden korkmuyoruz." ifadeleri kullandı.

TRABZONSPOR'DA 99 MAÇ

2020-23 yılları arasında Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Brezilyalı stoper oyuncusu Vitor Hugo, bordo mavili formayla toplamda 99 maça çıktı.