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Futbol
Haber Giriş: 12.04.2020 - 20:23,Son Güncelleme:

Pajtim Kasami yeniden Fenerbahçe'nin gündeminde

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Pajtim Kasami yeniden Fenerbahçe'nin gündeminde
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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon ilgilendiği isimlerden Pajtim Kasami, corona virüs salgınının yarattığı ekonomik etkiler nedeniyle kulübü Sion ile sorunlar yaşarken yeniden sarı-lacivertlilerin gündemine geldiği belirtildi.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında ve yeni sezon öncesi yaz döneminde Sion'un yıldızı Pajtim Kasami'yi gündeme almıştı.

İsviçre basınında Fenerbahçe'nin oyuncuya olan ilgisi geniş yer bulsa da transfer, son anda gerçekleşmemişti.

Bugünlerde ise Kasami, kulübü Sion ile yaşadığı sorunlarla gündemde. Daha önce birçok oyuncuyla problem yaşayan Sion'un başkanı Christian Constantin'in, corona virüs salgını nedeniyle futbola ara verilen dönemde maaş kesintisi talebinde bulunduğu Kasami ve 8 takım arkadaşının takımdan gönderilmesine karar verilmişti.

Geçtiğimiz hafta ise Constantin; Kasami, Ermir Lenjani, Birama Ndoye ve Michael Facchinetti'nin tekliflerini kabul ederek takıma geri döndüklerini açıkladı.

Fanatik'te yer alan habere göre; kriz öncesinde Sion'un en çok kazanan oyuncusu konumundaki Kasami'nin, başkanın teklifini kabul etmiş olmasına rağmen sezon sonunda takımdan ayrılabileceği aktarılıyor.

İsviçreli oyuncunun Fenerbahçe ile yeniden görüşmelere başladığı ve Türkiye'ye transfer olabileceği iddia edildi.

Pajtim Kasami yeniden Fenerbahçenin gündeminde

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