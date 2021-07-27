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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.07.2021 - 16:27 | Son Güncelleme:

Pablo Rosario, Nice'te! Galatasaray'ın rakibi PSV'de oynuyordu...

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Pablo Rosario, Nice'te! Galatasaray'ın rakibi PSV'de oynuyordu...

Fransa ekibi Nice, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi PSV'den orta saha oyuncusu Pablo Rosario'yu kadrosuna kattı.

Nice Kulübü, 24 yaşındaki Hollandalı futbolcu Rosario ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Almere City'den 2016'da ayrılarak PSV'ye imza atan Rosario, geçen sezon takımıyla 40 maça çıkıp bir gol atmıştı.

Rosario, Galatasaray'a karşı 5-1 kazandıkları 2. eleme turu ilk maçının son dakikalarında oyuna dahil olmuştu.

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