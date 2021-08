P&G'nin Olimpik Anneleri İbrahim Çolak'a destek için buluştu

P&G’nin Türkiye’de spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı Olimpik Anneler projesinin yıldızları olan sporcu anneleri, Olimpiyatlarda mücadele eden çocuklarına destek vermek amacıyla bir araya geldi. Halka cimnastikte yarışan başarılı sporcu İbrahim Çolak’ın final performansını kurulan dev ekrandan birlikte izleyen Olimpik Anneler, Türkiye’yi temsil eden tüm sporculara da “Umut ve destek” mesajı verdi. Çolak, final maçını 5’inci olarak tamamladı



Dünyanın en büyük kişisel bakım ve temizlik ürünleri şirketlerinden olan ve Fairy, Prima, Ariel gibi markaların üreticisi Procter & Gamble (P&G), sporun sağlıklı ve özgüvenli nesiller için öneminden hareketle 2014 yılında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ile birlikte Olimpik Anneler Projesini başlattı. Ardından Türkiye’deki 30’uncu yılı olan 2017'deki bu projesini Olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil edecek 30 sporcu ve annesine destek sunarak genişletti. P&G bugün Türkiye’deki 34’üncü yılında atletizm, güreş, halter, taekwondo, karate, okçuluk, rüzgar sörfü, badminton, yüzme, judo, bisiklet, eskrim gibi Olimpik branşlarda mücadele eden 34 sporcu ve annesine maddi ve manevi olarak destek oluyor.



Olimpik Anneler projesiyle desteklediği sporculardan 29’unu Olimpiyatlara uğurlayan P&G, pandemi nedeniyle çocuklarının yanında olamayan Olimpik Anneleri düzenlediği bir etkinlikte bir araya geldi. Halka cimnastikte birçok başarıya imza atan İbrahim Çolak’ın Olimpiyatlardaki final performansını birlikte izleme fırsatı bulan Olimpik Anneler Sultan Çolak, Duygu Çakıroğlu, Hürü Yiğit, Züleyha Çiftçi ve Elif Köymen heyecanlarını ve göz yaşlarını gizleyemedi. Elenenler için bir sonraki Olimpiyatlar için umut tazeleyen Olimpik Anneler, başarı kazanan sporcuların da arkadan gelen genç sporculara umut olmasından dolayı büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade ettiler. Final müsabakasına çıkan İbrahim Çolak ise gösterdiği başarılı performansla Olimpiyatları 5’inci sırada tamamladı. İbrahim Çolak’ın annesi Sultan Çolak’a diğer Olimpik Anneler sarılarak destek oldu.



P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Medya Direktörü Nesli Kılıçal, “2014 yılında başlattığımız Olimpik Anneler projemizin sporcularından gelen güzel haberler bizim için gurur verici. Proje yolculuğumuzun da ne kadar doğru gittiğinin göstergesi. Bir yandan spor yapan yapan çocukların oranı artıyor bir yandan da Mete Gazoz gibi ülkemize alanında ilk defa altın madalya getiren, Hatice Kübra İlgün gibi tekvandoda kadının gücünü bir kez daha tüm dünyaya gösteren ve İbrahim Çolak gibi aldığı başarıları devam ettiren sporcular göğsümüzü kabartıyor. Olimpiyatlara, sporculara ve Olimpik annelere destek olmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.



Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Albayrak ise, "Bir sporcunun madalyayı boynuna takana kadar neler yaşadığını en yakın ailesi bilir. P&G bu yolculuğa çok değer kattı. Önce bir insana, sonra ailesine, mahallesine, semtine ve ülkesine umut oluyorsun. Olimpik anneler uzun soluklu desteklerin ne kadar değerli olduğunun kanıtı” dedi.



Etkinliğe katılan Olimpik Anneler Olimpiyatlarda yarışan çocukları için şunları söylediler:

Boksta madalya için yarışan Buse Naz Çakıroğlu’nun Annesi Duygu Çakıroğlu: “Çok gururlu ve mutluyum. Buse Naz göğsünde ay yıldızı taşımak adına hiç pes etmedi. Tüm dualarım onunla.”

Boksta Olimpiyatlarda mücadele eden Batuhan Çiftçi’nin annesi Züleyha Çiftçi: “Her attığı ya da her yediği yumrukta kalbim Batuhan’la. O bizim her zaman gururumuz oldu. Her zaman da gururumuz olacak. Onlar spor yapıyor ama inanın ailesi olarak biz de onlarla spor yapıyoruz.”

Badminton alanında Olimpiyatlarda yarışan Neslihan Yiğit’in annesi Hürü Yiğit: “Neslihan Olimpiyatlardan madalyasız dönmüş olabilir ama o bizim gönlümüzün şampiyonu. Girdiği diğer mücadeleleri kazanacağından hiç şüphemiz yok.”

Yüzme alanında Olimpiyatlarda yarışan Berkay Ömer Öğretir’in annesi Elif Köymen: “Berkay sudan korktuğu için 8 yaşında yüzmeye verdik. Serüvenimiz böyle başladı. Yüzmeye başladığında onun için doğru bir karar aldığımı düşünmüştüm ama aslında kendim için çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü tarifi olmayan duygular yaşadık” dedi.

Cimnastikte Olimpiyatlarda mücadele veren ve yarışmayı 5’inci sırada tamamlayan İbrahim Çolak’ın annesi Sultan Çolak: “İbrahim küçüklüğünden beri hayatını cimnastiğe adadı ve bugün bu sporun en zirve organizasyonunda Türkiye’yi temsil etti. Ben ona inanıyorum ve başarılarıyla gurur duyuyorum.”