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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da Marius Sumudica dönemi! Samet Aybaba, Çağdaş Atan derken...

#Sumudica#Yeni Malatyaspor#Malatyaspor Sumudica
Öznur Kablo Yeni Malatyasporda Marius Sumudica dönemi Samet Aybaba, Çağdaş Atan derken...

Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, son olarak ülkesinde CFR Cluj'u çalıştıran Marius Sumudica ile anlaşmaya vardı

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Süper Lig 'de sezona istediği başlangıcı yapamayan ve ilk 8 hafta sonunda 6 puan toplayabilen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz ile yollar ayrılırken takımın başına gelen isim de netleşti.

Samet Aybaba ve Çağdaş Atan ile görüşen Yeni Malatya, son olarak listesine Marius Sumudica'yı ekledi ve Rumen hoca ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı.

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Marius Sumudica'nın gün içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Rumen teknik adam, buradan da Malatya'ya hareket edecek.

Sumudica, daha önce ülkemizde Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor 'da görev yapmıştı. 2017-18 sezonunda Kayserispor'u çalıştıran Sumudica, 2019-20 sezonunun tamamında ve 2020-21 sezonunun ilk yarısında Gaziantep FK'nın başında yer almıştı.

Gaziantep ile olaylı ayrılık süreci sonrası ise Çaykur Rizespor'un başına geçen Sumudica, Karadeniz ekibinin başında sadece 7 maçta görev yapmıştı.

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