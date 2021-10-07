Son Dakika: Riva'da Süper Lig için tarihi hakem zirvesi! TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Serdar Tatlı ve kulüp başkanları ilk kez...

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Spor Arena - Süper Lig'de Kulüpler Birliği'nin dün gerçekleştirdiği olağanüstü toplantının ardından bugün gözler Riva'ya çevrildi.

Süper Lig kulüplerinin başkanları, bugün saat 13.00'da Riva'da başlayacak olan kritik zirvede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF yönetim kurulu üyeleri ve MHK Başkanı Serdar Tatlı ile bir araya gelecek.

Hakem performanslarının masaya yatırılacağı görüşmede kulüp başkanlarının, son dönemde verilen tartışmalı kararlar sebebiyle hakemler hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayette bulunacağı öğrenildi.

SERDAR TATLI VE KULÜP BAŞKANLARI İLK KEZ KARŞI KARŞIYA

Öte yandan söz konusu zirveye MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın da katılım göstermesi bekleniyor. MHK Başkanı Serdar Tatlı ve Süper Lig başkanları ilk kez bir araya gelmiş olacak.

AHMET AĞAOĞLU: BU SİSTEMİ DEĞİŞTİRECEĞİZ

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Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dün gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulunmuş ve MHK'nın yapısının değişmesi gerektiğini söylemişti.

Ahmet Ağaoğlu, "Uzun yıllardır futbolun içerisindeyim ama kulüplerin ilk kez bu kadar güçlü ve birlikte kronik sorunların çözümü için hareket ettiğini mutlulukla görüyorum. Bu sistemi değiştireceğiz." demişti.

"ÇOK CİDDİ SIKINTILAR VAR"

Olağanüstü bir toplantıydı. Kulüpler Birliği'nin MHK yapısıyla ilgili olarak uzun süredir 6-7 ayı aşkındır yaptığı bir çalışma var. Son zamanlarda da kamuoyunun malumu olduğu üzere hakem kararlarıyla alakalı olarak çok ciddi sıkıntılar var. Yol haritasını belirledik. Alınacak önlemler, tedbirler, yapısal değişiklikleri tartıştık değerli başkanlarla. Hazırladığımız yol haritasını TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüşeceğiz. Uygulamaları şu. Şunu iddia ediyorsunuz, 6 büyük ligden biriyiz diyorsanız, tüm yapılar bunlarla uyumlu olmalı. Kurulların yapısı genel kurulda değişti. Kulüpler Birliği'nin de bu konuda çalıştı. MHK'nin yapısı da diğer liglerle uyumlu olmalı. Tüm kulüp başkanları şunu soruyor; atamalar, değerlendirmeler neye göre yapılıyor? Bunlar şeffaf olmalı.

"ŞEFFAFLIKTAN UZAK BİR YAPI TARTIŞILIR"

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"Türk futbolunun yapıtaşı kulüplerdir. Ekonomisi de kulüpler üstünden sağlanıyor. TFF'nin tüm gelirleri, sponsorları hariç kulüplerin naklen yayından elde ettiği gelirden karşılanıyor. Bu yapı içerisinde kulüpler eğitim, lojistik, maaş anlamında karşılamak yükümlülüğünde. Bir takım şeyler bunun dışında gerçekleşiyorsa can sıkıyor. Şeffaf olunması gerekiyordu. Şeffaflıktan uzak bir yapı tartışılır. 20 yıldır MHK gidiyor, MHK geliyor. 14-15 MHK gitti geldi. 6-7 kez federasyon değişti. 150'nin üzerinde Süper Lig kulüp başkanı değişti ama bazı isimler hep orada, hiç değişmiyor."

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"BU SİSTEMİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

"İçerideki görüşmenin detayını şu an itibarıyla mümkün değil. TFF başkanıyla görüşülecek. Kararlıyız. Bu sistemin değişmesi ve malum olan, bilinen sorunların ve sıkıntıların ortadan kaldırılması. Ana hatlarıyla bu. TFF Başkanıyla yapacağımız görüşmeden sonra, başkan da uygun görürse kamuoyuyla paylaşırız."

"KULÜP BAŞKANLARIMIZIN HEPSİ AYNI GÖRÜŞTE"

"Türk futbolunun yapıtaşı kulüplerdir. Endüstrinin en önemli aktörü de kulüplerdir. Kulüplerin ortak aldığı bir karar endüstrinin yararınadır. Yönetim kurulu toplantısı yaptık. Bu toplantındaki kulüp başkanlarımızın hepsi aynı görüşte. Geçen hafta içerisinde yapmış olduğumuz geniş kapsamlı toplantıda da gündeme gelmişti. Oybirliğiyle görüş beyan edilen, aynı düşüncenin paylaşıldığı bir ortam vardı. Birlik halinde hareket etmeden bunları söylemeniz mümkün değil."

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"KULÜPLER İLK KEZ BU KADAR NET"

"Bir kulübün aleyhine hata olduğu zaman, canı yanan kulüp başkanı, yöneticisi görüşüyor. Sonra sportmenliğe aykırı hareket, 30 gün hak mahrumiyeti, 100 bin 200 bin lira para cezası. Belki de sistem bundan besleniyordu. O hafta konuşuyordunuz, ertesi hafta unutuluyordu. Anadolu kulüplerinin canı, büyük kulüplerden daha fazla yanıyordu. 1., 2. ve 3. Liglerin kulüpleriyle de istişare ediyoruz. Görüş alıyoruz. Onları da TFF'ye taşıyoruz. Alt liglere gidince medya gücü olan kulübün serzenişi basına yansıyor ama iki Anadolu kulübü arasında oynanan ve çok ciddi hatalar yapılan maçlara gündeme yansımıyor. 1 gol, 2 golle kaderleri değişiyor. Uzun yıllardır futbolun içerisindeyim ama kulüplerin ilk kez bu kadar güçlü ve birlikte kronik sorunların çözümü için hareket ettiğini mutlulukla görüyorum."

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"Sadece MHK'nin yapısı değişecek, MHK değişince problemler ortadan kalkacak demedim. 20 yıl içerisinde 15-20 MHK değişti de ne değişti? 7-8 TFF Başkanı değişti de ne değişti? Bunların olduğu yerde aynı hataları yapan ve hala sürekliliği olan bir takım sıkıntılar varsa önce sıkıntıların üzerine gidilecek. O sıkıntıların nereden kaynaklandığını çok iyi biliyoruz. Federasyon da çok iyi biliyoruz. Federasyon ve kulüp başkanları değişirken sabit olan isimlere bakalım. Oluyor, bitiyor, siz gideceksiniz, biz buradayız diyor."