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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 2 - 2 Yukatel Kayserispor (Maç özeti ve goller)

#Yeni Malatyaspor#Kayserispor#Süper Lig
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 2 - 2 Yukatel Kayserispor (Maç özeti ve goller)

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Yukatel Kayserispor maçından fotoğraflarÖznur Kablo Yeni Malatyaspor - Yukatel Kayserispor maçından fotoğraflar
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Yukatel Kayserispor maçından fotoğraflar

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Süper Lig'in 18. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısında 2-0 öne geçen ev sahibi ekip üstünlüğünü koruyamadı ve 90+1'de yediği golle mücadele 2-2 sona erdi.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un gollerini 25'te Chouiar ve 36'da Adem Büyük kaydetti. Yukatel Kayserispor'un golleri ise 56'da Gavranovic ve 90+1'de Mustafa Pektemek'in ayağından geldi.

Galibiyet hasretini 8 maça çıkaran Yeni Malatyaspor puanını 15 yaptı. Kayserispor ise puanını 21'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Yeni Malatyaspor’un sağ kanattan geliştirdiği atağında Mustafa’nın ara pasında savunmadan dönen topla buluşan Adem’in sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.
11. dakikada Emrah’ın ceza sahasına yaptığı ortada defansta Sadık araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.
21. dakikada ev sahibinin atağında arkaya atılan topla buluşan Tetteh’in ceza sahasına yaptığı ortada topu alan Adem kalecinin önde olduğunu görünce topu aşırtma yaparak kaleye gönderdi ancak başarılı olamadı.
25. dakikada orta yuvarlakta topu kapan Ndong sol çapraza koşan Mounir’e pasını verdi. Topu alarak ceza alanına giren Mounir, karşı karşıya kaldığı kaleci Lung’ın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
36. dakikada yine soldan atağa çıkan yeni Malatyaspor’da Mounir’in ceza sahası önüne yaptığı ortada şık bir çalımla defansı geçen Adem Büyük karşı karşıya kaldığı kalecinin sağından sağ ayağıyla vurduğu topu ağlara gönderdi. 2-0
39. dakikada Kayserispor’da Emrah’ın sağ kanattan ceza sahasına yolladığı topu alan Onur’un bekletmeden arka direğe yaptığı pasa hiçbir takım arkadaşı çıkamayınca ev sahibi takım için tehlike uzaklaştı.

İKİNCİ YARI

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56. dakikada sağ kanattan Onur Bulut’un ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Gavranovic’in kafa vuruşunda top üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 2-1
60. dakikada kontratağa çıkan Kayserispor’da Mustafa’nın pasında topla buluşan Onur’un sağ kanattan vuruşunu kaleci Ertaç kurtardı.
68. dakikada Kemen’in rakip ceza sahasına yolladığı topu kapan Onur’un sert vuruşunda kaleci Ertaç gole izin vermedi.
73. dakikada Yeni Malatyaspor’un geliştirdiği atakta Mounir’in ara pasında topu alan Tetteh’in ceza sahasında dönerek çektiği şutu kaleci Lung kurtardı.
90 +1. dakikada Kayserispor’da Thiam’ın sol kanattan kale direğine yaptığı ortada savunmadan seken topu önünde bulunan Mustafa Pekdemek’in sol çaprazdan dönerek şutu ağlara gitti. 2-2

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Kamil Çetin xx, Candaş Elbil xx
Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Semih xx, Sadık xx, Wallace xx, Haddadi xx, Ndong xx (Mallan dk. 68 x), Aabid xx, Mustafa xx, Mounir xxx, Adem xx, Tetteh xx (Kubilay dk. 86 ?)
Yedekler: Abdulsamed, Eyüp, Awuku, Mert, Muhammed, Nshimirimana, Mert Miraç, H. Osman
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Kayserispor: Lung x, Onur xx, Hosseini x, Uğur x, Kolovetsios x (Yasir dk. 78 x), Carole x (Gavranovic dk. 46), Emrah x (Mustafa dk. 46 x), Attamah x, Gustavo x (Oliver dk. 65 x), Thiam x, Gökhan x (Carlos dk. 65 x)
Yedekler: B. Bayazit, Ramazan Civelek, Miguel Cardoso, İbrahim, Emre
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Mounir (dk. 25), Adem (dk. 36) (Y. Malatyaspor), Gavranovic (dk. 56), Mustafa (dk. 90) (Kayserispor)
Sarı Kartlar: Wallace, Sadık (Y.Malatyaspor), Gustavo, Onur, (Kayserispor)

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