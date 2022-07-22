Özgür Ekmekçioğlu, Menemenspor’u devraldı! Takımın yeni ismi...

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Yeni adıyla Menemen FK, çok kısa bir süre içerisinde idari ve teknik yapılanmasını tamamlayacak ve şirketin başına bir CEO atanacak.

CEO, A Takım başta olmak üzere tüm akademi, futbol okulları, transfer, teknik kadro seçimi, sponsorluklar ve bütçeden tek sorumlu olacak. Menemen Spor Kulübü Derneği de resmi kimliğini aynı isimle taşımaya devam edecek.

Taraflar arasında imzalanan protokol uyarınca kulübün sarı-lacivert renkleri değişmeyecek, armasının da ana hatları korunacak.

Takım, maçlarını Menemen İlçe Stadı’nda oynamaya devam edecek.