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Giorgi Khabuliani 3 yıllığına Adana Demirspor'da! Transfer çılgınlığı...

#Adana Demirspor#Giorgi Khabuliani#Transfer Haberleri
Giorgi Khabuliani 3 yıllığına Adana Demirsporda Transfer çılgınlığı...

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Gürcü futbolcu Giorgi Khabuliani ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Adana Demirspor, 2004 doğumlu Gürcü futbolcu Giorgi Khabuliani ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2004 doğumlu Gürcü futbolcu Giorgi Khabuliani ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadeleri yer aldı.

Adana Demirspor savunmasına ise Ukrayna’dan takviye yapmak üzere. Akdeniz ekibi Ukraynalı stoper Yaroslav Rakitskiy ile 1+1 yıllığına anlaştı. 32 yaşındaki savunmacı bugün İstanbul’a gelecek. 

Shakthar Donetsk altyapısından yetişen Rakitskiy, 2019’dan beri formasını giydiği Zenit’ten Mart ayında ayrılmıştı.

Yaroslav Rakitskiy, Ukrayna Milli Takımı'nın formasını 54 kez giydi, 4 gol attı. Adana Demirspor daha önce Ali Yavuz Kol, Arda Okan Kurtulan, Henry Onyekuru, Goran Karacic, Jovan Manev, Abdurrahim Dursun, Badou Ndiaye, Kevin Rodrigues ve Yusuf Sarı'yı renklerine bağlamıştı.

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Murat Sancak: Feghouli gündemimizde yok

Galatasaray'da daha önce forma giyen Henry Onyekuru, Badou Ndiaye ve Younes Belhanda'nın Adana Demirspor'da buluşmasının ardından Sofiane Feghouli'nin de gündeme geldiği iddialarına Murat Sancak, "Sofiane Feghouli beğendiğim bir oyuncu ancak şu anda gündemimizde yok" cevabını verdi.

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş'ın Samet Akaydın ya da Tayyip Talha Sanuç'a ilgisinin olup olmadığı şeklindeki soruyu, "Tayyip Talha Sanuç'a bir transfer teklifi geldi ama beğenmedim" şeklinde cevapladı. Başkan Murat Sancak genç savunmacının Avrupa'ya transfer olacağını belirtti ve "Tayyip Talha Sanuç büyük ihtimalle Avrupa'ya gidecek" açıklamasını yaptı.

22 yaşındaki stoper geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasını 29 müsabakada giyme başarısı gösterdi. Tayyip Talha Sanuç bu süreçte 1 gol ve 2 asist üretti. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri 2 milyon 800 bin euro olarak gösteriliyor.

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