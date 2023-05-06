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Özel Sporcular Marmara Oyunları Keşan’da yapıldı

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#Özel Sporcular Marmara Oyunları Keşan#Spor#Keşan
Özel Sporcular Marmara Oyunları Keşan’da yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 07:00

Özel Olimpiyatlar Türkiye tarafından düzenlenen, yılın ilk bölgesel organizasyonu Marmara Bölge Oyunları’na Edirne’nin Keşan ilçesi ev sahipliği yaptı.

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Özel Olimpiyatlar Türkiye bu yıl ilk bölgesel organizasyonu olan Marmara Bölge Oyunları, Keşan Belediyesi işbirliği ile 3-4 Mayıs’ta gerçekleştirdi. Özel Olimpiyatlar Marmara Bölge Oyunları’nın açılış törenine Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Vedat Çimen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Tamer Oyguç katıldı. Organizasyonda, sporcu, antrenör, öğretmen ve gönüllüler ile birlikte toplam 150 kişilik bir katılım sağlandı.

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