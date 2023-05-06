Özel Sporcular Marmara Oyunları Keşan’da yapıldı

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Özel Olimpiyatlar Türkiye bu yıl ilk bölgesel organizasyonu olan Marmara Bölge Oyunları, Keşan Belediyesi işbirliği ile 3-4 Mayıs’ta gerçekleştirdi. Özel Olimpiyatlar Marmara Bölge Oyunları’nın açılış törenine Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Vedat Çimen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Tamer Oyguç katıldı. Organizasyonda, sporcu, antrenör, öğretmen ve gönüllüler ile birlikte toplam 150 kişilik bir katılım sağlandı.