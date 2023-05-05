Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçında bir garip olay! Dimitris Itoudis'ten taraftara: Gel sen yönet

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Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final 4. mücadelesinde Olympiakos'u 73-69 mağlup ederek seride durumu 2-2 yaptı.

SALON HINCAHINÇ DOLDU

Büyük heyecana sahne olan maçta sarı lacivertli taraftarlar salonu hıncahınç doldururken takımlarına büyük destek verdiler.

Gergin geçen ve büyük mücadeleye sahne olan maçın ilk yarısında sahalarda ender görülen bir olay yaşandı.

BİR GARİP TARTIŞMA

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, Olympiakos ile oynanan maçta taraftarlarla kısa süreli bir gerginlik yaşadı.

Dimitris Itoudis, 2. çeyrekte gelen bazı tepkilerden sonra bir taraftara benchi göstererek "Gel sen yönet" şeklinde bir tepki gösterdi.

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SALONDAN ÇIKARILMAK İSTENDİ

Bu tartışma sonrası bazı taraftarlar alkışlarla Itoudis'e destek verirken yaşanan olayın ardından bir taraftar salondan çıkartılmak istendi.

Itoudis'le tartışan taraftar, salondan çıkarılmak istenmesine karşı çıkarken Yunan hocanın moralinin bozulduğu gözlendi.