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Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçında bir garip olay! Dimitris Itoudis'ten taraftara: Gel sen yönet

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#Fenerbahçe Beko#Olympiakos#Eruoelague
Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçında bir garip olay Dimitris Itoudisten taraftara: Gel sen yönet
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 21:55

Fenerbahçe Başantrenörü Dimitris Itoudis, Olympiakos'u 73-69 mağlup ettikleri maçta sarı lacivertli bir taraftarla ilginç bir tartışma yaşadı.

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Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final 4. mücadelesinde Olympiakos'u 73-69 mağlup ederek seride durumu 2-2 yaptı.

SALON HINCAHINÇ DOLDU

Büyük heyecana sahne olan maçta sarı lacivertli taraftarlar salonu hıncahınç doldururken takımlarına büyük destek verdiler.

Gergin geçen ve büyük mücadeleye sahne olan maçın ilk yarısında sahalarda ender görülen bir olay yaşandı.

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Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçında bir garip olay Dimitris Itoudisten taraftara: Gel sen yönet

BİR GARİP TARTIŞMA

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, Olympiakos ile oynanan maçta taraftarlarla kısa süreli bir gerginlik yaşadı.

Dimitris Itoudis, 2. çeyrekte gelen bazı tepkilerden sonra bir taraftara benchi göstererek "Gel sen yönet" şeklinde bir tepki gösterdi.

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SALONDAN ÇIKARILMAK İSTENDİ

Bu tartışma sonrası bazı taraftarlar alkışlarla Itoudis'e destek verirken yaşanan olayın ardından bir taraftar salondan çıkartılmak istendi.

Itoudis'le tartışan taraftar, salondan çıkarılmak istenmesine karşı çıkarken Yunan hocanın moralinin bozulduğu gözlendi.

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#Fenerbahçe Beko#Olympiakos#Eruoelague

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