Ozan Tufan ve Mbaye Diagne aynı takımda buluşabilir! Transferde büyük sürpriz

Ozan Tufan için talipler her geçen gün artarken West Bromwich'in 8 milyon Euro'luk teklifinin geri çevrildiği, İngiliz ekibinin kendi teklifine zam yapacağı iddia edildi.

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe yönetimi ise Ozan için kapıyı 14 milyon Euro'dan açıyor. Ozan Tufan'a Rus ve İtalyan kulüplerinin de ilgisinin olduğu gelen haberler arasında.

PREMIER LİG'DEN İKİ TALİP

Premier Lig'den Crystal Palace ile West Bromwich Albion'ın milli futbolcuyu transfer etmek için sarı-lacivertli kulüple temasa geçtiği belirtilmişti.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplam 17 maça çıkan Ozan Tufan; 4 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

FORVET HEDEFİ MBAYE DIAGNE

Öte yandan West Bromwich Albion'un transferdeki bir diğer hedefi ise Galatasaray'dan Mbaye Diagne. Forvet hattında sıkıntı yaşayan İngiliz ekibinin Diagne'yi de kadrosuna katmak istediği kaydediliyor.

WBA Teknik Direktörü Sam Allardyce, Ocak ayında takıma takviye isterken ilgilenilen isimlerin başında Diagne’nin olduğu öne sürüldü.

SÖZLEŞMEDEKİ O MADDE...

Premier Lig'de sıkıntılı günler geçiren WBA'nın Diagne için Galatasaray'a teklif yaptığı, takımın ligde kalması halinde ise Diagne ile sözleşmenin uzatılması opsiyonunun ekleneceği belirtildi. Eğer WBA küme düşer ise Diagne ile sözleşme sonlandırılacak.

West Bromwich'ın iki futbolcu için transfer görüşmlerine devam ettiği öğrenilirken transfer görüşmelerinin olumlu sonuçlanması halinde Ozan Tufan ve Mbaye Diagne aynı takımda buluşmuş olacak.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...