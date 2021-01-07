Ozan Tufan için İngilizler 10 milyon euro verdi, Fenerbahçe 15 istiyor

İki İngiliz ekibi Crystal Palace ve West Bromwich, Ozan Tufan için kapıya dayandı. Her iki kulübün de 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için Fenerbahçe'ye teklif yaptığı ve kulübe önerilen rakamın 10 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.

Sarı-Lacivertliler'in ise 10 milyon Euro'luk teklifi reddettiği ve Ozan için 15 milyon Euro istediği öğrenildi. İki kulübün de teklifini artırması bekleniyor. (Takvim)

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