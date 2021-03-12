Overwatch Pachimari etkinliğiyle oyunculara yeni eşyalar dağıtılıyor

Blizzard bugün Overwatch için Pachimari etkinliğinin fitilini ateşliyor. Bu etkinlikle birlikte oyuncuların bedava edinebileceği kozmetikler, Epic Skin ve çeşitli eşyalar de gelecek. Pachimari etkinliği 9 Mart’tan 22 Mart’a kadar sürecek. Etkinlikle birlikte dağıtılan eşyaları toplamak isteyen oyuncuların bu tarihleri geçirmemesi gerekiyor.

Etkinlik boyunca oyuncuların edinebileceği eşya ve kozmetikler aşağıdaki gibi:

The Epic Roadhog Pachimari skin: Diğer etkinliklerdekinin aksine bu etkinlikte sadece bir epic skin var. Roadhog Pachimari skin etkinlik boyunca oyun içinde dokuz maç kazanarak alınabilir. Junkrat Emote: Bu etkinlikte bir de yeni Junkrat Emote’u geliyor. Bu emote etkinlik fragmanında Junkrat tarafından da oyunculara gösteriliyor. Bu emote’u kazanmak için oyuncuların yapması gereken tek şey ise etkinlik boyunca altı maç kazanmak. Yeni spreyler: Blizzard, bu etkinlikle beraber oyuna sadece 9-22 Mart tarihleri arasında alınabilecek 6 yeni sprey ekledi. Bu spreyleri almak için oyuncuların yapması gereken tek şey oyuna her gün giriş yapmak. Günlük girişlerin ardından spreylerin kilidi otomatik olarak açılacak. Yeni ikon: Bu etkinlikle birlikte oyuna bir de yeni oyuncu ikonu geldi. Etkinlik boyunca üç maç kazanarak ikonu alabilirsiniz.

14 günlük etkinlik süresince oyuncuların kazanabileceği toplam 9 eşya bulunuyor. Oyuncuların tüm bu eşyaları almak için yapması gereken tek şey ise oyunu oynamak.

Pachimari etkinliği 22 Mart günü son buluyor.