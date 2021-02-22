Overwatch League 2021’e dair detaylar paylaşıldı

Yapılan resmi açıklamalara göre sezon 16 Nisan tarihinde başlayacak. Turnuvanın ilk karşılaşması Houston Outlaws ve Dallas Fuel arasında gerçekleşecek. Turnuva takvimi dört hafta sürecek karşılaşmalar ardından bir haftalık molanın yer aldığı aşamalarda gerçekleşecek. Takımlar doğu ve batı olmak üzere katılım bölgelerine göre ikiye ayrılacak. Her aşamada ise 4 eleme maçı oynanacak. Takımlar elemeler sırasında kazanılan League Points puanları ile finale çıkmak için mücadele edecek. Erken safhalarda güzel puan toplayan takımlar bunun yararını ilerleyen aşamalarda görecek.

Turnuva Operasyon Yöneticisi Adam Mierzejewski, Overwatch League 2021’e ilişkin şu şekilde konuştu: “Verdiğimiz bu uzun ara boyunca 2020 sezonunda doğru ve yanlış yaptığımı şeyler üstüne uzun uzun düşünme fırsatı yakaladık. Sezonun ortasında büyük bir değişiklik yapmak zorunda kalmıştık ancak bunun bize pek çok yararı olmuştu. Bu ara esnasında hayranlarımızın ne istediğini dinleyerek geçirdiğimiz zamanı heyecan verici bir 2021 sezonu ve turnuva sunmak için geçirdik.”

2021’de geçen seneden dâhil edilecek sistemler arasında kahraman havuzu sistemi de yer alıyor. Kahraman havuzları, takım kompozisyonunun daha çeşitli ilerlemesi adına bazı karakterleri kaldırıyor. 2020 senesinin başında ligde oynanabilir karakterler haftadan haftaya değişiyordu. Bu sistem oyuncu ve takımlar için fazla zorlayıcı olduğu gerekçesiyle çokça eleştirilmişti. Bu sene ise geri dönüşler değerlendirilerek bu sistem değiştirildi.

Sürecin nasıl işlediği hakkında açıklayıcı ve şeffaf olduklarını ve olacaklarını söyleyen Mierzejewski, geliştirici ekip ile de sıkı iletişim halinde olduklarını söyledi.